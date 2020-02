Kovač: Plenković je Karamarku trebao ponuditi mjesto zamjenika u stranci

Gost intervjua tjedna Točke na tjedan televizije N1 je potencijalni kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač.

Upitan hoće li proces biti pošten, kazao je: "Želim vjerovati da netko neće zloupotrijebiti bilo što u tom procesu. Imat ćemo na terenu svoje promatrače na svim razinama. Mislim da će to biti sve u redu, treba biti tu pošten. U ovoj fazi pretkampanje nije sve pošteno. Andrej Plenković bio je u Šibeniku na obljetnici HDZ-a, a ja sam čuo da sam tamo bio nepoželjan. Nisam bio pozvan ni tamo, nisam bio ni u Valpovo. Čujem da su eksplicitno govorili da se ne zove Miru Kovača koji je izabran u 9. izbornoj jedinici na obljetnicu stranke".

Nije htio otrkiti tko su još kandidati za potpredsjednike u njegovom timu.

"Vrlo skoro ćete vidjeti tko će sve biti u našem timu. Gospodin Plenković ima svoj tim. On je stavio ljude koji nisu njegovi najbliži suradnici. Nema gospodina Jandrokovića nigdje, gospodina Božinovića - on je samo glasnogovornik kampanje. Ljude koji nisu iz njegove opcije. On želi stvoriti dojam da on tu desnicu mazi i pazi. To nije baš vjerodostojno Da je htio biti vjerodostojan, on je trebao gospodinu Karamarku ponuditi da bude njegov zamjenik na izborima u stranci. To bi bio pravi korak i pravi potez prema desnici u stranci", rekao je Kovač.