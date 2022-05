Kotromanović: Mariupolj se kao zvijezda gasi, ali šačica branitelja pretvorila ga je u grad heroja kao Alamo ili Vukovar

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović komentirao je događaje u čeličani Azovstalu iz kojeg se evakuiraju ranjeni ukrajinski vojnici.

Evakuirani ranjenici odvedeni su u dva grada pod ruskom kontrolom. Kotromanović je komentirao je li to čudno i prijeti li nova Ovčara u ovoj situaciji.

Kazao je i da nije realno da ih evakuira turski brod, s obzirom da su to ranije tražili, te dodao da bi to bilo sjajno s jedne strane jer bi postali besmrtnici.

Komentirao je i hoće li biti pregovora o preostalim braniteljima s obzirom da predsjednik ruske Dume tvrdi da se radi o zločincima koji zaslužuju smrtnu kaznu. Vjeruje da će se preostali branitelji boriti do samog kraja te da poznaju grad i da razmišljaju da se mogu izvući.

'Vidjeli smo dosta snimki, oni koji su zabilježeni neće biti likvidirani i ljudi će preživjeti, samo je pitanje kada će biti pušteni na slobodu. To mogu biti dugotrajni zatvori jer ih tretiraju kao plaćenike, naciste, traži se smrtna kazna za te ljude', kazao je.

'Izvukli su se s oružjem, nisu se predali i ušli bi u ukrajinsku povijest, ali i ovako će ući u nju', kazao je.

Kotromanović je kazao da i je dobro što je glavni stožer ukrajinske vojske rekao da je dosta.

'To na jedan način je win-win. To su grozne slike, gledali smo ranjenike bez udova, adekvatne pomoći i trebalo je to ovako napraviti. Ovo je dobra situacija za sve', kazao je.

Kotromanović je, komentirajući koliko je ranjena ruska vojska, kazao kako smatra da je ranjen sam Putin jer je politički izgubio autoritet u svijetu, a gubi ga i u državi.