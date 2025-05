Kotromanović: Mir neće biti pravedan za Ukrajinu, ali bitno je prvo zaustaviti rat

"On će to sigurno predstaviti kao svoj veliki uspjeh što i je jer bez njegove intervencije i stiskanja jednog i drugog ne bi se dogodilo. Vidjeli smo sada po prvi put koordiniranu akciju između velikih zemalja Europske unije i SAD-a i imamo nekakav uspjeh. Dosad je najveći problem bio nepredvidljiva i prevrtljiva Trumpova politika. On je iz dana u dan mijenjao stavove i mišljenja o Putinu i Zelenskom, sada po prvi put SAD mijenja svoje stavove prema Rusiji i malo su više zaokrenuli prema Europskoj uniji", kaže Kotromanović.

Na pitanje je li se Putin preplašio njemačke prijetnje jačim sankcijama ako ne pristane na pregovore, Kotromanović smatra da nije, ali...

"Same Njemačke se nije preplašio, ali ako SAD stane iza njih i ako stvarno zabrani takozvanu sivu flotu i još jače pogodi rusku ekonomiju to može dovesti do određenih rezultata. Opet to može biti značajan korak u smislu jedinstvene politike Europe i SAD-a prema Rusiji', rekao je bivši ministar obrane.

Kaže da bi Putin pregovarao i istovremeno vodio rat, dok bi Ukrajina samo pregovarala.

"To su razlike u stavovima i mislim da je Kina napravila dobar potez i gurnula ove pregovore u pravom smjeru", rekao je Kotromanović i dodao da je dobar i logičan potez taj što se Kina, iako je ruski prijatelj i saveznik, odlučila stati na stranu primirja. Komentirao je i Putinov vojni mimohod za Dan pobjede u Moskvi.

"Od novih oružja sve je već viđeno prije, ali ono što mene kao vojnika fascinira je red, stega i sklad svih tih vojnika koji prođu. Ja to volim vidjeti, vidi se da je to uvježbavana predstava tjednima", rekao je Kotromanović za RTL Danas.