Kosor: Podizanje optužnice za aferu SMS neće utjecati na vladajuću koaliciju

Predsjednik HSLS-a i saborski zastupnik Darinko Kosor izjavio je u ponedjeljak da podizanje optužnice u tzv. aferi SMS protiv bivšeg policijskog informatičara Franje Varge i bivšeg vozača ministra poljoprivrede Blaža Curića neće utjecati na vladajuću koaliciju.

"To ničim neće utjecati na koaliciju, ona je predana tome da se svaka korupcija sankcionira. Ako je točna informacija koju iznosite, dobro je da idemo u jasno razotkrivanje i završetke procesa istrage", odgovorio je Kosor na novinarski upit hoće li podizanje optužnice protiv Varge i Curića utjecati na vladajuću koaliciju "zbog uloge Milijana Brkića".

"Po meni to čak i predugo traje, ne samo u slučaju afere SMS, imamo mi i stare afere od prije 'iks' godina, pa su sad nađeni i kompletirani spisi, pa nemamo nikakvih izjava o tom pitanju", rekao je Kosor na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljena aplikacija kojom će Bjelovar svojim građanima uskoro znatno olakšati uvid u gradski proračun i trošenje novca poreznih obveznika.

"Što se mene tiče, a uvjeren sam i velike većine, ako ne i svih članova vladajuće koalicije, što se prije ti slučajevi razotkriju to će biti bolje za vladajuću većinu, a i za sve nas u Hrvatskoj. To neće utjecati ni na koaliciju, niti na saborsku većinu, niti će radi toga biti izvanrednih izbora, u to sam sto posto uvjeren", rekao je predsjednik HSLS-a.

Nakon provedene istrage u tzv. aferi SMS Uskok je pred osječkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv Varge i Curića, zbog sprječavanja dokazivanja i pomaganja u tome nedjelu, a ujedno je protiv obojice okrivljenika predložio produljenje istražnog zatvora.