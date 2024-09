Kosor: Glas za Primorca glas je za Plenkovića i njegovo nastojanje da bude potpuni gospodar Hrvatske

'Mislim da je ovo za Plenkovića jako tricky situacija o kojoj bi trebao dobro promisliti. Do ovog trenutka on vodi kampanju i preuzima taj teret, iz HDZ-a lansiraju teme za koje misle da će zaokupiti javnost poput Milanovićeve vožnje helikopterima , a predsjednički kandidat je u sjeni.

Osvrčući se na predsjedničke izbore i dosadašnju kampanju Dragana Primorca, bivša premijerka Jadranka Kosor gostujući na N1 televiziji rekla je kako kampanju do sada vodio Andrej Plenković, a ne Primorac koji je zapravo kandidat.

To je za Plenkovića opasna situacija jer, ako nestranački kandidat kojeg je gurnuo kao stranačkog izgubi izbore, onda će se sav teret odgovornosti koncentrirati na onog tko je vodio kampanju, a to je do ovog trenutka Plenković pa se može reći da je glas za DP zapravo glas za AP, odnosno da je glas za Dragana Primorca glas za Andreja Plenkovića i njegovo nastojanje da bude potpuni gospodar Hrvatske', smatra Kosor.

Ona također ističe da Primorac nema što izgubiti te smatra da bi se Vlada trebala odmaknuti od kampanje.

Anušićeva najava o izmjeni zakona

Osvrnula se i na najavu ministra obrane Ivana Anušića koji je nedavno poručio da će tražiti izmjene Zakona o službi u oružanim snagama. Kosor smatra da to pokazuje da u HDZ-u vjeruju da će aktualni predsjednik Zoran Milanović pobijediti na izborima.

'Ovo s Anušićem i tom najavom pokazuje dvije stvari koje je Anušić očito nesvjesno otkrio, iako je rekao da je o tome razgovarao s premijerom. Ako bi oni sad mijenjali zakon da dokinu i ovo malo ovlasti predsjednika koji je Vrhovni zapovjednik, to znači da vjeruju da će Milanović pobijediti jer ne bi to svom kandidatu činili.