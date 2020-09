Korona bukti, ali Hrvatska je po jednom pokazatelju među najboljima u Europi. Američka epidemiologinja s adresom u Zagrebu objasnila nam je i zašto

Unatoč porastu broja novozaraženih u recentnom periodu, Hrvatska prilično dobro stoji u odnosu na dio susjedstva i ostatak Europe. Dok Češka i Velika Britanija uvode nove mjere kako bi obuzdale alarmantne brojke, a Slovenija se vraća na krizni režim rada bolnica zbog gužve na odjelima intenzivnog liječenja, u Hrvatskoj brojke novozaraženih na tjednoj razini - padaju. Znači li to da su epidemiološke mjere dobro pogođene?

Komentirajući europske pokazatelje iz baze podataka Our World in Data , u kojoj se prate tjedne stope rasta broja novih slučajeva zaraze koronavirusom na dnevnoj bazi, američka epidemiologinja sa zagrebačkom adresom Lisa Owen primjećuje da je situacija u Hrvatska trenutno povoljna utoliko što je stopa rasta u odnosu na prošli tjedan negativna.

Epidemiologinja Owen, inače, trenutno surađuje s timom stručnjaka pod vodstvom Chrisa Grundyja, profesora geografskih informacijskih sustava na London School of Hygiene and Tropical Medicine. U okviru te institucije uspostavljena je naime globalna baza podataka javnozdravstvenih i socijalnih mjera u epidemiji Covida-19 za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i to temeljem podataka kojima raspolažu Oxfordsko sveučilište, Johns Hopkins, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti te servis za humanitarne krize ACAPS. Baza podataka u Londonu ažurira se na tjednoj bazi, a među mjerama koje se unose su otvaranje škola i uvođenje novih programa testiranja.