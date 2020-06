Konfuzija na granici: U nekoliko sati imali preko 7.000 poziva zbunjenih ljudi

"Mogu li samo prijeći iz BiH pokupiti suprugu pa se vratim?", "Rezervirao sam apartman, što da radim?", Državljanin sam BiH koji radi u Njemačkoj, mogu li ja u Hrvatsku?". Ovo su samo neka od više od 7000 pitanja koje je MUP primio nakon odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite da je za građane Srbije, BiH, Kosova i Sjeverne Makedonije koji dolaze u Hrvatsku obvezna 14-dnevna samoizolacija

"Ljudi prije svega trebaju biti svjesni da odlaskom u BiH zbog postojeće epidemiloške situacije u susjednoj zemlji da će nakon povratka morati biti podvrgnuti samoizolaciji. Sva putovanja koja nisu neophodna trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru", poručuje Bužančić.

Kaže i kako postoje iznimke i one se odnose na prekogranične radnike, one koji tranzitiraju kroz Hrvatsku ili one koji tranzitiraju iz zemalja za koje vrijede nova pravila.

Na pitanje je li moguće prevariti graničnu policiju pa pokušati ući iz BiH u Hrvatsku preko Crne Gore primjerice odgovara da pokušaja uvijek može biti, ali da prije svega treba gledati da se ovo radi zbog zdravlja ljudi. Nastavlja i da policijski službenici provjeravaju sve okolnosti i mogu provjeriti kada je osoba ušla, odakle, ima li namjeru tranzitiranja itd.