Konferencija o strategiji cijepljenja: Europa bi do ljeta mogla izaći iz pandemije

Europska unija bi iz pandemije koronavirusa mogla izaći do ljeta, rekli su u srijedu sudionici videokonferencije o strategiji EU-a a cijepljenje protiv covida-19.

“Mislim da moramo biti realistični, a ne optimistični ili pesimistični. No mislim da imamo dobru šansu”, rekao je o mogućnosti da Europa do ljeta izađe iz pandemije.

"Optimist sam po prirodi. Nadam se da će Europska unija izaći iz pandemije što prije, čak i prije ljeta. Svi sastojci za to su tu – imamo sve više cjepiva, a imat ćemo nove zalihe drugih lijekova protiv covida-19”, rekao je John-F Ryan , ravnatelj Glavne uprave Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane.

“Cjepivo je bilo ogroman napredak, jer za njegov razvoj inače treba niz godina, a sada se dogodio u jednu. Ali u isto vrijeme se borimo protiv virusa koji konstantno mutira”, dodao je na konferenciji koju je organiziralo Predstavništvo EK u Hrvatskoj.

Optimističan je i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. "Mislim da ćemo uz pomoć moćnog oružja cjepiva, s mjerama i testiranjima, s novijim testovima koji su sve jednostavniji, uspješno se izboriti protiv covida-19”, kazao je.



"Prije nešto malo manje od godinu dana, kad su me pitali kad će ovo završiti, rekao sam da će to biti do ljeta ove godine, jer ćemo imati visok stupanj imuniteta, a možda i neki lijek, a sad imamo cjepivo”, rekao je ravnatelj HZJZ-a.

Sudionici konferencije u srijedu su naglasili potrebu da EU jača svoju pripremljenost za buduće pandemije koje se mogu dogoditi „za deset ili dvadeset godina”, kako se ne bi ponovila situacija od prošle godine s nestašicom maski, rukavica, respiratora i druge opreme.

Pohvalili su jačanje europskih kapaciteta u sekvenciranju novih varijanti virusa što omogućuje njihovo bolje praćenje.

Naglasili su i kako EU ima dobar sustav za identificiranje nuspojava cjepiva koji informira sve države članice, ali i da su one uobičajene kad se cijepi tako velik broj stanovnika.

"Nije da tapkamo u mraku, imamo sustav koji funkcionira”, rekao je Ryan o praćenju nuspojava.



Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošli je tjedan objavila da bi EU mogla cijepiti 70 posto odraslih stanovnika u drugom kvartalu godine, prenio je Reuters.



Povjerenik Komisije za unutarnje tržište Thierry Breton je pak kazao da Europa zbog ubrzanog cijepljenja ove godine može računati na ljetnu turističku sezonu jer će dobiti više od 420 milijuna doza do sredine srpnja.