Končar o Brodotrogiru: Nisam posvećivao dovoljno pažnje i nisam se udubljavao i rješavao

Deblokiran je račun Hrvatske brodogradnje Trogir, jedne od Brodotrogirovih tvrtki, pa će stotinjak radnika dobiti zaostale plaće i otpremnine koje čekaju mjesecima. No time je riješen samo dio nagomilanih problema. U Brodotrogiru oko 150 ljudi uskoro ostaje bez posla. Vlasnik Danko Končar ogorčenim je radnicima poručio da će vratiti sve dugove, restrukturirati poslovanje te da će se u Trogiru ponovno graditi veliki brodovi.

Škver ostalim radnicima i državi duguje još oko 10 milijuna kuna. Aleksa Stupar gotovo je 40 godina radio u Brodotrogiru, još čeka otpremninu koju je trebao dobiti prije osam mjeseci.



'Nas je bilo 40 do 50 koji smo potpisali taj poslovno uvjetovani otkaz', rekao je Stupar.



Kaže da mu tvrtka duguje oko 36.000 kuna.

Svi će dugovi bit vraćeni kad se proda marina, poručuje vlasnik Danko Končar. Dio od 150 radnika koji su sada višak bit će vraćen kad se ugovore dva polarna kruzera.



'Nisam dovoljno pažnje posvećivao ovdje i nisam se udubljavao i rješavao, sad sam se primio posla, sad ćemo riješiti', kazao je Končar.



Velika je brodogradnja zanemarena jer je stvarala velike gubitke. Končar kaže da je u ovih osam godina u Brodotrogir uložio više od 50 milijuna eura, veći dio tog iznosa neće nikada vratiti.



'To je da su plaće pojele sve te novce koji su ušli sa strane države i sa moje strane, a s druge strane i to se mora reći, nijedan brod do sada ovdje, osim tu i tamo nekih sitnica, nije napravljen bez gubitaka i to ozbiljnih', rekao je Končar.



Gradit će novu marinu i ulaže u isplativi posao remonta velikih brodova. Radnicima poručuje i da ne odustaje od velike brodogradnje. Oni, s druge strane, vide da posla nema i da se broj radnih mjesta stalno smanjuje.