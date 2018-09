Komunalni redari moći će vas legitimirati i naplaćivati kazne zbog otpada

Vlada je utvrdila prijedlog izmjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojemu je cilj ubrzati zatvaranje neusklađenih odlagališta kako bi se ispunile obveze prema EU. Značajna novost je povećanje ovlasti komunalnih redara koji će ubuduće moći zatražiti osobnu iskaznicu od osoba koje zateknu u nepropisnom odlaganju otpada

Novost je i da će komunalni redari moći na licu mjesta kazniti osobu koja nepropisno odlaže građevinski otpad, za što su do sada kažnjavani isključivo vlasnici zemljišta. Vlasnici ipak i dalje ostaju odgovorni za svoje nekretnine pa će plaćati kazne za nepropisno odloženu šutu na svom zemljištu bez obzira na to jesu li je odložili sami ili je to učinio netko drugi ako komunalni redar ne zatekne počinitelja na djelu.

Zakonskim izmjenama omogućeno je kažnjavanje fizičkih osoba za neke prekršaje za koje su se do sada kažnjavale samo tvrtke. To se prije svega odnosi na posrednike u trgovanju otpadom, primjerice sakupljače krupnog otpada koji dio otpada koji im je neupotrebljiv bace u okoliš.

Uhvati li ih se u toj raboti, ubuduće će plaćati kazne između 3000 i 10.000 kuna.