Komšić najavio blokadu nove vlade u BiH ne dobije li jamstva za reforme na putu u NATO

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zaprijetio je u četvrtak da će blokirati uspostavu nove vlade ne dobije li čvrsta jamstva da će ona provoditi reforme bitne za približavanje članstvu u NATO-u, a upozorio je i da nema ništa od izmjene izbornog zakona na čemu inzistira HDZ BiH, odnosno čelnik te stranke Dragan Čović

Kada se to dogodi aktivirao bi se i Akcijski plan za članstvo u NATO-u .

Komšić je to rekao dok se u BiH raspravlja hoće li sporazum o koaliranju koji su početkom tjedna potpisali čelnici tri najveće političke stranke u toj zemlji osigurati nastavak puta za članstvo BiH u NATO-u s obzirom na to da se tome izričito protive stranke iz Republike Srpske.

Komšić je rekao da neće glasovati za Zorana Tegeltiju iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika za dužnost novog predsjedatelja Vijeća ministara "ukoliko nema odluke o upućivanju ANP-a".

Teoretski je moguće da mandatar bude imenovan glasovima druga dva člana državnog vrha Dodika i Šefika Džaferovića, no to bi ujedno značilo kraj političkog savezništva između Komšićeve Demokratske fronte (DF) i Džaferovićeve Stranke demokratske akcije (SDA) i opet bi zakompliciralo stanje na političkoj pozornici s neizvjesnim ishodom i očitom potrebom za novim koalicijskim preslagivanjem.

U izjavi za sarajevsku komercijalnu televiziju TV 1 Komšić je kazao i da je njemu neprihvatljivo mijenjati izborni zakon na način kako to predviđa sporazum što su ga 5. kolovoza potpisali Dodik, čelnik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović.

U sporazumu stoji da će se izborni zakon mijenjati na način da osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim razinama vlasti, a što praktično znači izmjenu pravila koja su Komšiću omogućila da postane hrvatskim članom Predsjedništva BiH.

“Nema od toga ništa! To je šarena laža za Dragana Čovića. Plus, to je u suprotnosti s mišljenjem Europske komisije", kazao je Komšić.