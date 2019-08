Komšić i Džaferović: Herceg Bosni je presuđeno u Den Haagu

Dvojica članova BiH Predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović oštro su u četvrtak osudili jučerašnju proslavu i poruke kako je Hrvatska republika Herceg-Bosna putokaz za ravnopravnost bosanskohercegovačkih Hrvata, kazavši kako je takvoj politici presudio Haaški sud

Hrvatski politički čelnici u BiH Dragan Čović i Božo Ljubić ustvrdili su jučer da je Herceg Bosna za Hrvate i BiH bila temelj opstanka, te da je putokaz kako riješiti hrvatsku nejednakopravnost u BiH. Na Ljubićeve riječi posebno se okomio Komšić. "Baš je pametan. Čudo jedno. Zar nije i on ništa naučio iz nedavne prošlosti.

To što on zove putokazom, osuđeno je u Haagu, Haaškom tribunalu. Što tu treba komentirati", rekao je Komšić u izjavi za medije. Džaferović je opetovao Komšićeve tvrdnje dodajući kako je Herceg Bosna 'putokaz u provaliju, putokaz u katastrofu'. "Vidjeli smo gdje je vodio putokaz 1992., 1993. godine ... To nije nikakav putokaz, to je jedna teška stranputica, koja je izrodila udruženi zločinački pothvat, koji je osudio Haaški tribunal", rekao je Džaferović.