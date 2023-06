Komarci ove godine grizu kao nikada, stiže li konačno pomoć?

'Suzbijanje ličinki komaraca provodi se od svibnja. Tijekom svibnja je to bilo prilično otežana zbog velike količine oborina, a sredstva koja se koriste su sredstva koji pri nekim ekološkim uvjetima sporije djeluju. Nisu se mogle provesti mjere koje bi dovele do jako dobrog rezultata. Imamo i poplavne vrste koje dolaze iz županije, istočnih i jugoistočnih dijelova grada koji imaju puno veće poplavne površine. Zamagljivanje je suzbijanje letećih jedinki koje se radi iz vozila. Tim vozilima idemo u prirodu i to će se krenuti krajem ovog tjedna uglavnom na južnim dijelovima grada', istaknula je Klobučar.

Tijekom dva tjedna pustit ćemo po 50.000 svaki tjedan sterilnih mužjaka tigraskih komaracana na području Cvjetnog naselja. 'Važno je napomenuti da mužjaci ne bodu. Ljudi mogu biti mirni. A ono što je bitno da će se 100.000 pariti s domaćim ženkama iz čijih jaja se neće razvijati nove jedinke. Radili su to kolege u Puli, ali u ovim urbanim zagrebačkim uvjetima radimo prvi put. S obzirom na to da mužjaci te vrste nisu dobri letači - gledat ćemo kako se ponašaju u našim urbanim uvjetima i kakav im je doseg leta, objasnila je Klobučar.

Jesu li ljudi konačno naučili da ne ostavljaju kante s vodom ispred kuće?

'Trebali bi bolje držati savjete. Držati svoje bačve dobro poklopljene poklopcima koji dihtaju ili gustim mrežama kroz koje komarci ne mogu proći. Možda se prikladnije odijevati u malo širu odjeću svijetlih boja. Zasaditi ljekovite biljke oko kuće koje malo djeluju repelentno, uklanjati sve predmete koji zadržavaju vodu ili prazniti spremnike u kojima je voda za upotrebu. Recimo, bačve za zalijevanje jednom tjedno ih je potrebno isprazniti, isprati stijenke i natočiti novu vodu. Tijekom ljeta je svega 4-5 je potrebno za cijeli razvojni ciklus komaraca. Od jaja do odrasle jedinke', poručile je stručnjakinja.