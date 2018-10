Komadina uoči Predsjedništva SDP-a: Ne može se paliti vatra, pa onda gasiti benzinom

'Ako se to dogodi, tad ću o tome i razmisliti. Ali takve najave nema. Vi novinari uvijek najavljujete nešto bombastično, a sjednice završavaju uredno i mirotvorno', odgovorio je potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina uoči sjednice stranačkog Predsjedništva novinarima na upit kako će postupiti ako šef stranke Davor Bernardić predloži isključenje 'kamanjaca' zbog opstrukcije na klubu zastupnika

Upitan očekuje li da se na Predsjedništvu SDP-a nađe i zahtjev za raspisivanje referenduma u stranci na kojem bi se svi članovi izjasnili o Bernardiću je rekao: 'Kad kolege i drugovi iscrpe sve redovne točke, ako ne budu iscrpljeni uvijek mogu proširiti dnevni red. Možda se to i sutra dogodi'.

'Dosta smo zabavljali javnost već, da smo ne znam koliko reklama platili, ne bismo dobili toliko prostora. Ali jedno mora biti jasno: ne može se paliti vatra, pa onda gasiti benzinom', poručio je Z latko Komadina , piše Novi list , uoči sjednice Predsjedništva SDP-a koja će se u utorak održati u Zagrebu .

Na konstataciju da se Bernardić ne da s mjesta predsjednika SDP-a, odgovorio je: 'To je dobra osobina kad je čovjek uporan, ali nekad je to dobro, a nekad i ne. Osobno, kao potpredsjednik s najviše glasova mogu biti v.d., spreman sam to odraditi kako statut nalaže, ali napominjem da je Bernardić i dalje legitimno izabrani predsjednik i ima pravo voditi stranku', rekao je Komadina.