Bernardić najavio još jedno istražno povjerenstvo, ovaj put za aferu SMS

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je u ponedjeljak u Splitu da će ta stranka predložiti osnivanje istražnog povjerenstva za aferu SMS te je upitao što u njezinu rasvjetljavanju rade Uskok, DORH i glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.

Po njegovim riječima, povećanjem nameta za male iznajmljivače i do pet puta želi se pokrpati državni proračun izvlačeći novac iz turizma. "Svjesni smo, iako još nisu izašli podaci za ovu turističku sezonu, da su rezultati nešto slabiji nego za prošlu godinu. Ne smijemo dopustiti stagnaciju turističkog sektora", poručio je Bernardić .

Ocijenio je neprihvatljivim Vladine porezne reforme kojima se povećavaju nameti i paušali poreza malim iznajmljivačima. "Vlada intervenira tako što diže porezne namete iznajmljivačima koji iznajmljivanjem apartmana pokušavaju pokrpati svoj kućni budžet, a to je za nas u SDP-u neprihvatljivo", poručio je Bernardić .

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić je istaknuo kako je podizanje nameta pet puta za male iznajmljivače "udar na više od 100.000 onih koji se bave tim poslom u turizmu".

Po njegovu mišljenju, to je "katastrofalno i prelazi svaku granicu" te će takvo podizanje nameta pridonijeti da mali iznajmljivači odustanu od posla u koji su uložili novac za apartmane, a to će se negativno odraziti i na hrvatski turizam. Grčić je objasnio kako bi se po SDP-ovu prijedlogu zakona o povećanju plaća, koji će ovog tjedna biti proslijeđen u saborsku proceduru, povećanje plaća odnosilo na 550 do 600 tisuća građana.

"Po našem prijedlogu, povećanje plaća koštalo bi državu, to jest lokalnu samoupravu, oko dvije milijarde kuna godišnje, što je moguće nadoknaditi iz PDV-a", rekao je Grčić.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Davor Bernardić je rekao kako je ministar Milan Kujundžić "najlošiji ministar zdravstva u povijesti" na kojeg, kako se izrazio, "ne treba trošiti riječi, nego on jednostavno treba otići."

"Što se tiče opoziva ministra Kujundžića, mislim da premijer Plenković štiti svoju fotelju štiteći ministra Kujundžića jer zna da je on nešto bliži Vasi... Hasi nego njemu", rekao je Bernardić.