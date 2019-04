Komadina: Sve županijske ustanove u 2018. poslovale pozitivne

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak u Rijeci da su na posljednjem kolegiju u županiji iznesena izvješća svih županijskih ustanova u zdravstvu, školstvu i kulturi o djelovanju u 2018. godini te da su sve te ustanove poslovale pozitivno

To pokazuje odgovornost u upravljanju, rekao je župan Komadina na redovitoj tjednoj konferenciji za novinare. No, istaknuo je, s druge strane se iz županijskog proračuna tijekom godine interveniralo u mnogim ustanovama financirajući nadstandard, ali i redovnu djelatnost, upravo kako bi se preveniralo stvaranje gubitka.

Čestitajući djelatnicama Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Sanji Turk i Vani Rodin Kružić na osvojenoj nagradi za izložbu na panoima na riječkome Korzu pod nazivom 'Kako čitati prostorni plan' na Danima arhitekata u Splitu, Komadina je istaknuo kako je to vrlo važna tema za novije događaje u županiji, poput pitanja smještaja LNG terminala kod Omišlja, te je pozvao predstavnike ministarstava da se, kako je rekao, 'kod njih educiraju kako se čitaju prostorni planovi'.

Pročelnica županijskoga Upravnog odjela za zdravstvo Đulija Malatestinić rekla je da su ustanove u zdravstvu u toj županiji u sljedeće razdoblje prenijele višak od 13,1 milijun kuna.

To je dokaz odgovornog upravljanja s najviše razine u županiji unatoč strukturalnim nepovoljnim uvjetima s obzirom na to da ustanove na primarnoj razini kao što je županijski Zavod za hitnu medicinu ne ostvaruju dovoljno prihoda na temelju ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Tako je iz županije za njihovo djelovanje pretprošle, prošle i ove godine izdvojeno 2,6 milijuna kuna, dodala je.

Zaposlenih u županijskim ustanovama u zdravstvu na kraju 2018. bilo je 2000, što je 5,2 posto više u odnosu na godinu prije, podsjetila je Malatestinić. Istaknula je da je prošlu godinu u zdravstvu Primorsko-goranske županije obilježilo znatno ulaganje u drugu fazu revitalizacije lječilišta u Velom Lošinju.

Ustanove u školstvu, osnovne i srednje škole te učenički domovi ostvarili su 7,3 milijuna kuna viška u 2018. godini, rekla je pročelnica za školstvo Edita Stilin. Iznoseći podatke u pripremama za upis u srednje škole na području županije, istaknula je da je u planu, koji još treba potvrditi mjerodavno ministarstvo, 2830 mjesta za upis u 127 razrednih odjela. Tu su pet gimnazijskih programa, 66 strukovnih, tri umjetnička i pet za učenike s teškoćama u razvoju.



Novost je, rekla je, prijedlog da se u petogodišnjemu strukovnom programu školovanja za medicinske sestre povećaju razredni odjeli s 24 na 28 učenika, a kako su dva takva odjela, školovalo bi se još osam medicinskih sestara.

Župan Komadina, na pitanje o održavanju skupštine Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćine, rekao je da je održana prošlog tjedna s temom izbora nove uprave tvrtke.

No, odluka je odgođena jer povjerenstvo za izbor nije predložilo nijednog od dva prijavljena kandidata. Odluka se odgađa do razdoblja nakon Uskrsa, do kad se treba vidjeti zašto su odbijene te kandidature te da se možda očituju i sami kandidati, rekao je župan.