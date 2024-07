Kolike mirovine imaju neustrašivi vatrogasci? Evo što kaže usporedba sa zastupnicima i članovima Vlade

Oni se brinu o sigurnosti društva, imovine, flore i faune gaseći požare, a spašavajući živote često svoje vlastite dovode u opasnost. Upravo bi se zbog prirode njihovog posla očekivalo da ih čeka bezbrižna mirovina, no to ipak nije tako. Iako su njihove mirovine rasle u posljednjih godinu dana pa će za 44 godine staža ostvariti pravo na 962,65 eura, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, to je i dalje malo u usporedbi s mirovinama saborskih zastupnika, a koje u prosjeku iznose 2040 eura. Prije samo godinu dana mirovine vatrogasaca bile su 777,73 eura, a prije svega četiri godine 479,17 eura, prema Zakonu o vatrogastvu, prenosi mirovina.hr.

Mirovine vatrogasaca dijelom se određuju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO) i dijelom prema Zakonu o vatrogastvu, a njihova se visina određuje pomoću vrijednosnih bodova koji se računaju na temelju odredbi ZOMO-a za najpovoljnijih 10 godina u razdoblju od 1998. godine do danas. Na temelju najpovoljnijih bodova i polaznog faktora utvrđuju se osobni bodovi, potom se uvećavaju za 45 posto, a zatim množe s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava. Vatrogascima se također mirovina umanjuje, ovisno o njenom iznosu.