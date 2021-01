Kolarić: Ovim tempom tek za dvije godine pocijepili bi pola Hrvata, kada dobijemo više doza ubrzat ćemo se

Glavnom epidemiologu Sisačko-moslavačke županije stalno zvone telefoni - svi zovu jer se žele cijepiti. I dok Hrvatska iščekuje prvu pošiljku cjepiva Moderne koja stiže idući tjedan, liječnici obiteljske medicine predlažu da se cijepljenja odvijaju u velikim sportskim dvoranama.

"Sada smo još uvijek ispod jedan posto ljudi u Hrvatskoj procijepljeno, ali to je još uvijek na nivou Europske unije" , dodao je Kolarić. O prijedlogu KOHOM-a da se cijepljenja vrše u velikim prostorima kaže kako je to jedna od mogućnosti kad bude dovoljno cjepiva.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da se do kraja siječnja i kroz veljaču očekuje da će se procijepiti dobar dio starijih osoba i kroničnih bolesnika koji su u drugoj skupinu. Odmah nakon toga slijedi treća faza, dakle trebali bi to biti do proljeća. Član Vladinog znanstvanog savjeta epidemiolog Branko Kolarić više o tome rekao je u Dnevniku Nove TV.

"Kada budemo imali dostupne veliki broj doza, to je jedna od mogućnosti da se može brže cijepiti. To će biti kad ćemo imati stotine tisuća doza cjepiva na raspolaganju", objasnio je Kolarić.

Ako se netko cijepi pa dobije koronu, kaže kako ju nije dobio od cjepiva: "Ja volim napomenuti da, kada se netko cijepi i dobije bolest, da nije bolest dobio od cjepiva. To je nemoguće, nego je on bio u fazi inkubacije. Cjepivo naš organizam uči kako se boriti protiv virusa i treba mu određeno vrijeme, do prvih učinaka treba proći nekih deset dana do dva tjedna. U tom je tjednu moguće dobiti. Osobe koje su dobile prvu dozu pa su se razbolile, drugu dozu dobivaju po rasporedu ako im je završila izolacija. Ako nije, onda dobivaju po završetku izolacije".

"Sada razmišljamo kako nabaviti dovoljne doze cjepiva. Imamo veliki interes, zovu ljudi koji bi se cijepili", kazao je Kolarić. No, postavlja se pitanje - hoće li biti ograničenja za one koji se ne cijepe? "Hoće li biti i kakvih ograničenja? Po meni, da, mislim da je to moguće. Neke zemlje i kompanije će to uvesti. Putovanja, aviokompanije su rekle da će tražiti da su putnici cijepljeni i slično", rekao je Kolarić.