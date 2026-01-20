Koji je od tri scenarija najbolji za spajanje Sesveta sa širim središtem Zagreba?

analiza i elaborat

Prometna studija produžene Ulice grada Vukovara od Ulice grada Gospića do zone Ulice Ljudevita Posavskog
Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izradu prometnog elaborata analize i idejnog rješenja poteza produžene Ulice grada Vukovara od Ulice grada Gospića do zone Ulice Ljudevita Posavskog, procijenjene nabavne vrijednosti 75 tisuća eura

Kako je navedeno u dokumentaciji, cilj projektnog zadatka je izrada prometne studije koja obuhvaća analizu, modeliranje, idejna rješenja i ocjenu opravdanosti izgradnje novog cestovnog koridora produžene Ulice grada Vukovara prema Sesvetama, s naglaskom na prometnu učinkovitost, biciklističku i infrastrukturu za javni prijevoz te integraciju s postojećim prometnim sustavom.

Tri scenarija

Studija treba istražiti područje omeđeno na zapadu ulicom Svetice, na istoku koridorom autoceste A4, na sjeveru Branimirovom ulicom te na jugu Slavonskom avenijom.

Cilj studije je definirati prometno-funkcionalne karakteristike novog koridora, analizirati postojeće prometne tokove i kapacitete u području istočnog dijela Zagreba te predložiti rješenje koje osigurava najbolje povezivanje.

Za to će trebati ispitati tri prometna scenarija: a) etapna izgradnja produžene Ulice grada Vukovara, a to se odnosi na jedan kolnik, uz obrazloženje izgradnje punog profila na dionicama na kojima je to potrebno, b) izgradnja punog profila produžene Ulice grada Vukovara na cijelom koridoru, c) proširenje Slavonske avenije kao alternativa izgradnji produžene Ulice grada Vukovara.

Sesvete su najbrojnija gradska četvrt

Da bi se dobili što točniji podaci, potrebno je pratiti promet u tri radna dana u vršnim jutarnjim i popodnevnim opterećenjima na 25 raskrižja u obuhvatu studije, uz dodatna brojanja vikendima. Nakon što se prikupe podaci predložit će se najbolji model, kao i prognozni modeli do 2045. godine.

Kako se navodi u dokumentaciji, istočni dio Zagreba ima ukupno 162.412 stanovnika i oni čine 21 posto njegove populacije. Sesvete su pak najbrojnija gradska četvrt s više od 70 tisuća stanovnika.

Rok za izradu studije je četiri mjeseca.

