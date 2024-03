Koje su ključne odluke donesene u desetom sazivu Hrvatskog sabora?

Deseti saziv Hrvatskog sabora je prošlost, saborske klupe čekaju nove zastupnike. U večerašnjem Otvorenom gostuju Nikola Mažar iz HDZ-a, Dario Hrebak iz HSLS-a, Damir Bakić iz Možemo! i Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista te govore o ključnim odlukama koje su donesene u protekle četiri godine u Saboru

Nikola Mažar rekao je kako je bilo dosta ključnih odluka u Saboru. 'S jedne strane one koje su vezane za EU i strateški dio napretka Hrvatske, Schengen i eurozonu, odluke poput Pelješkog mosta i LNG terminala. Najviše ću pamtiti po mjerama koje su vezane za životni standard građana. Uspjeli smo zaštiti 800 tisuća radnih mjesta, 130 tisuća poslodavaca. Razina komunikacije u Saboru nije bila na nivou na kojem je trebala biti. Ipak smo izabrani od naroda da predstavljamo taj narod. I puno puta su pojedini zastupnici, ne ovi koji su u studiju, koji su doslovno znali doći na tri minute, napraviti tri povrede poslovnika, staviti to na YouTube i staviti na Facebook', rekao je Mažar u Otvorenom.

Vesna Vučemilović rekla je kako je puno toga obilježilo protekle četiri godine u Saboru.

'Koronavirus nas je obilježio, protuepidemijske mjere, dobar dio ovoga saziva, razotkrivanje korupcijskih afera u kojima su prednjačili upravo zastupnici kluba Mosta i Hrvatskih suverenista je po meni dala jedan značajan obol radu ovog saziva Sabora i to poglavito u ovom segmentu energetike, jer vidimo i danas je policija po nalogu Uskoka ušla u PPD, sve se to istražuje, očigledno ti krakovi idu na sve strane i ja moram reći da moraju i birači znati da na ovoj poziciji desno od centra postoje političke stranke koje su i do sada se vrlo aktivno borile protiv korupcije, razotkrivale korupcijske afere, to će nastaviti i dalje, za razliku od recimo Domovinskog pokreta Marija Radića koji ima puna usta domoljublja, a vidimo da je vrlo usko povezan s ovim akterima koje istražuje Uskok i policija koji su bili i u onoj aferi plin za cent, tako da im predlažem slogan za izbore, "Hrvatsku za cent", to bi im baš bilo prikladno', rekla je.

Dario Hrebak istaknuo je kako su imali daleko otežane uvjete od prošlog saziva Sabora. 'Neusporedivo je uopće komparirati situaciju kada svi zastupnici ne mogu biti u istoj dvorani, kada svi zastupnici nemaju jednake mogućnosti ostvarivati svoja zastupnička prava, govoriti i raspravljati. Svi znamo što smo prošli za vrijeme Covid-a. Kad su neke zastupnike iznosili van iz sabornice, ipak u ovom bili smo, rekao bih, blagoslovljeni s tim da ovog puta toga nije bilo. Bilo je teških riječi, bilo je, puno toga što ne priliči samom Saboru, međutim, nismo došli do te faze da su nekog iznosili iz sabornic', kazao je.

Raspušten 10. saziv Sabora Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+10 Raspušten 10. saziv Sabora Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

'Bilo je konkretnih zakona, iz moje perspektive liberala, kao člana HSLS-a. Glavni zakon koji je prošao u samoj prvoj godini bila je reforma Hrvatske gospodarske komore za kojom smo vapili gotovo 30 godina kao stranka i uspjeli smo to napraviti. Od 600 zaposlenika, oni su danas na 280, živući su, rade i funkcioniraju, nakon 30 godina konačno smo to napravili. Iz moje perspektive, jednako važan bio je Zakon o državnom proračunu koji je uveo transparentnost, uvela se zakonska obveza, ali i kazna za sve one lokalne dužnosnike, načelnike, gradonačelnike i župane koji sad po tom zakonu moraju objavljivati kako troše novac poreznih obveznika. Ako to ne učine, imaju drastične kazne koje idu do 7-8 tisuća eura. Ukinuti su parafiskalni nameti, ukinut je prirez, smanjena je porezna presija na građane. Za nas liberale, to je bilo jako važno i to je dobro što se napravilo u tom segmentu', rekao je.

Hrebak nije zadovoljan komunikacijom u Saboru. 'To nije razina na kojoj bi trebao biti Hrvatski sabor. Treba nam puno više, neću reći zajedništva, mi nikad zajedno nećemo se moći složiti svjetonazorski. Ali ipak, jedan cilj zajednički bi nas trebao povezivati, a to je dobrobit Hrvatske', rekao je. Damir Bakić naglasio je neprimjerenu razinu komunikacije i praznu sabornicu.

'Mandat saborskog zastupnika je jedno veliko priznanje, velika čast i jednako tako obaveza i odgovornost. U tom smislu smo taj mandat doživjeli, tako smo opravdali očekivanja i tu odgovornost koju smo dobili. Rasprave su možda u prve dvije godine koliko-toliko bile konstruktivne i vodile nekim zaključcima, nekom dijalogu i bilo je argumenata. Od lokalnih izbora pa dalje, možda zadnju godinu i pol do dvije, rapidno se ta konstruktivnost smanjivala i mi danas zaista možemo zaključiti gledajući zadnje saborske rasprave, da je razina argumentacije, razina meritorne sadržajne rasprave gotovo pa nestala', rekao je.

Ovaj cijeli mandat obilježen je dvjema stvarima. 'Nekako jedna na početku i jedna na kraju. Želio bih istaknuti Zakon o obnovi koji je donijet, u prvom čitanju i već usvojen u srpnju, prije gotovo četiri godine, i ja ću podsjetiti da smo mi tada bili zahtijevali da se zapravo, to učini odmah. Sabor je zaista zasjedao izvanredno i već nakon formiranja, nakon sazivanja Sabora, na toj prvoj sjednici smo donijeli Zakon o obnovi u prvom čitanju. Druga stvar vodi na sam kraj i koja na neki način obilježava jednako tako ovaj mandat je ono što je u velikoj mjeri pobudilo nezadovoljstvo javnosti i kompletno opozicije, to je imenovanje gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika', rekao je.