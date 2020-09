Koja je uloga tajne službe u aferi Janaf? Bivši operativac SOA-e za tportal: Ministri ne moraju proći sigurnosnu provjeru, a njihovi vozači i čistačice moraju

Kad god u javnosti bombastično odjekne koruptivna afera kakvog političara ili rukovodećeg kadra u jednoj od brojnih državnih tvrtki, reflektori se okreću prema Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA). Je li uhićeni šef Janafa Dragan Kovačević prošao sigurnosnu provjeru prije nego je ove godine imenovan na još jedan mandat, zasad nije poznato, no po zakonu je nije ni morao proći. Ante Letica, bivši šef operative SOA-e i sigurnosni stručnjak, upozorava: Ministri ne moraju proći provjeru, ali njihovi vozači ili čistačice moraju

Letica jasno i glasno kaže: 'Ne bi.'

Koliko god sa strane to izgledalo nelogično, jer čovjek je mogao proći provjeru, a u isto vrijeme policija je oko njega plela svoju mrežu, Letica podsjeća da tako treba biti prema zakonu.

'I stručnjaci za Ustav i kazneno pravo, prof. Palić i prof. Derenčinović, jasno su rekli da za posebne mjere i tajno prikupljanje podataka smiju znati samo oni koji sudjeluju u tom procesu. Rezultate mogu znati samo policija i Državno odvjetništvo. Svi drugi koji bi bili upoznati s time protupravno su upoznati i oni koji ih upoznaju s time vrše kazneno djelo odavanja profesionalne tajne', dodaje.

'Je li premijer znao? To ja ne znam. Je li ministar unutarnjih poslova Božinović to znao? Ja to ne znam. Je li to Božinoviću prišapnuo glavni ravnatelj policije? Ja to ne znam, ali po zakonu ne bi smio. Osim do same realizacije i privođenja. Tada dan prije toga glavni ravnatelj policije dolazi kod ministra i kaže: 'Gospodine ministre, radili smo to, to i to. Mjerama su bile obuhvaćene te i te osobe i one će sutra ujutro biti privedene na ispitivanje.' I onda ministar unutarnjih poslova ima pravo i obavezu o tome izvijestiti predsjednika Vlade', pojašnjava Letica.