Hrvatski stručnjak: Putin ne želi mir, a ukrajinska vojska ima jedan velik problem

'S jedne strane navodno se vode razgovori, a s druge strane rat eskalira u svojim najgorim varijantama. Također, velike su žrtve i na ratištu, broje se u desecima tisuća ljudi. Putin neće stati dok ne ostvari svoje ciljeve, a to je uzimanje pet oblasti koje neće vratiti u teritorijalni integritet Ukrajine. Nešto bi se strašno trebalo dogoditi da on stane ili vrati na početne položaje', rekao je Letica.

Jedino pozitivno u svemu, kaže Letica, je razmjena zarobljenika i tijela stradalih.

Ukrajinci imaju pravo prenijeti ratno djelovanje na teritorij agresora, međutim to nažalost neće spriječiti daljnju eskalaciju. Putin će odgovarati još žešće i bit će još više mrtvih, naglasio je Letica.

Problemi s dezerterstvom

Svakodnevno stižu vijesti kako ukrajinska vojska ima problema s dezerterstvom, a zapovjednici elitnih jedinica daju ostavke jer navodno primaju zapovijedi koje se ne mogu provesti. Letica je rekao kako u takvim informacijama, nažalost, ima dosta istine.

'Cijelo vrijeme govorimo o pravednom miru i vraćanju okupiranih ukrajinskih teritorija. Pitanje je kako to izvesti i je li to uopće moguće izvesti na ovaj način, osim širim sukobom. Ukrajinska vojska ima puno slabosti, unatoč ogromnim naporima i pomoći koju prima od EU-a, SAD-a i NATO-a. Sigurno je da je vojnicima i civilima dosta rata. Kroz informacije koje primamo kroz razne medije vidljivo je hibridno djelovanje ruskih specijalnih službi koje u cilju ostvarivanja ruskih ciljeva plasiraju netočne informacije ili informacije izvađene iz konteksta i dio su hibridnog ratovanja kojem je Ukrajina izložena i sada tijekom rata, ali i prije', rekao je Letica.

Istaknuo je kako su ruske službe bile vrlo aktivne i prije i sada, posebno od 2022. godine.

EU nema konzistentnu politiku

Letica je rekao kako je Europska unija do sada pokazala da nema konzistentnu politiku, odnosno da je ne može izravno provoditi. - Pomažu, ali to nije dovoljno. Ukrajini treba ljudstva, tehnike i oružja, i streljiva, a to EU ne može, a neki i neće napraviti, rekao je Letica. - Pitanje je do kada i kako se Ukrajina može braniti, unatoč pomoći i podršci. Putin je cijelo vrijeme igrao na zamor svjetske javnosti i Ukrajinaca, dodao je stručnjak za sigurnost.

Letica pozdravlja dogovor predsjednika i premijera

Ovaj tjedan održana je sjednica Vijeća za obranu. Letica pozdravlja dogovor predsjednika i premijera koji su postigli dogovor oko Nacrta Strategije obrane RH i Nacrta Dugoročnog plana razvoja OSRH.

- Nadam se da će takva suradnja biti i u dijelu koji se tiče sigurnosno-obavještajnog sustava, ali i diplomacije i vanjskih poslova. To je dobro za građane, hrvatsku sigurnost i hrvatski ugled u svijetu, jednostavno da se smanje podjele u društvu koje su vrlo izražene i konstantne, rekao je Letica.