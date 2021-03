Klisović u obilasku Peščenice: Ilegalna su odlagališta otpada koja sam tu vidio dramatična!

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović najavio je u četvrtak prilikom posjeta četvrti Peščenica – Žitnjak sanaciju brojnih ilegalnih odlagališta otpada, završetak izgradnje Sveučilišnoga kampusa Borongaj te izgradnju nove i sigurne škole za djecu te četvrti

"Ilegalna su odlagališta otpada koja sam tu vidio dramatična! Građevinski i komunalni otpad odlaže se na mjesta na koja se ne smije odlagati. To ću kao gradonačelnik brzo i učinkovito riješiti te sankcionirati sve one koji to rade", najavio je Klisović nakon obilaska četvrti u čijim su naseljima brojne zelene površine zatrpane otpadom koji ugrožava zdravlje stanovnika i okoliš grada.

Naglasio je da će mu jedan od važnijih prioriteta kao gradonačelniku biti i rješavanje pitanja Sveučilišnoga kampusa Borongaj. Riječ je, kazao je, o ogromnom objektu koji nije u funkciji iako ga je trebalo koristiti više od 35 000 studenata i osam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.