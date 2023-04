Klimatski prosvjed na Dan planeta Zemlje: Dignimo glas, ne temperaturu!

Tomac: Tražimo zeleni plan za Hrvatsku koji je baziran na okolišnim, ali i socio-ekonomskim temama

Predsjednik Zelene akcije Luka Tomac istaknuo je da od Vlade RH i Hrvatskog sabora traže "zeleni plan za Hrvatsku koji nije samo baziran na okolišnim temama nego i na socio-ekonomskim, jer nema zaštite okoliša ako u nju ne integriramo borbu protiv siromaštva, zelena radna mjesta, zdravu ekonomiju, lokalnu, ako ne baziramo proizvodnju hrane i energije na lokalnoj razini".

"Tražimo od Vlade RH da u integrirani klimatsko-energetski plan koji je trenutno u reviziji ugradi ambiciozne ciljeve, bazirane na onome što lokalne zajednice, građani i građanke traže, a od Sabora tražimo na simboličnoj razini proglašenje klimatske krize", rekao je Tomac i dodao da svaki zakon koji se odnosi i na borbu i rješavanje klimatske krize mora imati crvenu oznaku.

Jer, ako nam znanstvena zajednica govori da imamo jedno jedino desetljeće da riješimo ovu krizu, onda je stvarno vrijeme za ozbiljan zaokret u tri razine politika, u energetici, prometu i proizvodnju hrane, istaknuo je.

Potpredsjednica Zelene akcije Marija Mileta rekla je da prosvjedom žele poručiti Vladi da shvati klimatsku krizu ozbiljno zato što, kaže, po sadašnjim politikama, vidimo da to nije slučaj, i to po projektima poput povećanja kapaciteta LNG terminala na Krku, gradnje dodatnih plinovoda, mogućnosti istraživanja nafte i plina na kopnu i na Jadranu do 2050.

Rekla je da su "u Mozambiku, iz kojeg i Hrvatska doprema LNG na Krk, europske tvrtke došle u lokalne zajednice, pod zaštitom vojske, te ljude iselile s njihove zemlje, što je dovelo do nasilnih sukoba". "Koristeći taj plin, Hrvatska direktno potiče nasilje u zemljama poput Mozambika", dodala je Mileta.