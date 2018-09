Kiša okupala Hrvatsku, a pravi šok tek stiže! Pogledajte koliko nas hladna jutra čekaju idućih dana

Nakon pljuskova i grmljavine, stiže razvedravanje, no uz hladnije vrijeme. Sutra ujutro najniža temperatura u unutrašnjosti iznosit će tek tri stupnja

Mjestimice je moguća i obilnija oborina, ponajprije u sjeverozapadnim krajevima. Poslijepodne postupan prestanak kiše i razvedravanje sa sjeverozapada, no osjetno će osvježiti. Vjetrovito uz umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu će umjereno jugo okrenuti na jaku i olujnu buru. Temperatura zraka u većini krajeva u postupnom padu, u unutrašnjosti uglavnom od 12 do 17, na sjevernom Jadranu od 17 do 22 te u Dalmaciji između 22 i 27 °C.

U utorak pretežno sunčano i još hladnije. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu jaka i olujna bura. Jutro hladno uz najnižu temperaturu od 3 do 8, na Jadranu 11 do 16, a najviša dnevna od 12 do 16, na Jadranu 18 do 22 °C.