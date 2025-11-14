sve zbog tajvana

Kina zaprijetila Japanu: 'Ako ne izvučete lekcije iz povijesti...'

I.K./Hina

14.11.2025 u 12:56

Kineska vojska
Kineska vojska Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES
Japan će pretrpjeti "težak poraz" od kineske vojske ako pokuša upotrijebiti silu i intervenirati zbog Tajvana, priopćilo je u petak kinesko ministarstvo obrane, u reakciji na nedavne izjave japanske premijerke Sanae Takaichi o otoku.

Takaichi je izazvala diplomatski spor s Pekingom nakon što je rekla prije nekoliko dana u parlamentu da bi kineski napad na Tajvan mogao predstavljati "situaciju koja ugrožava opstanak" i izazvati vojni odgovor Tokija.

Kineski generalni konzul u Osaki Xue Jian u subotu je rekao da "nemamo izbora doli sasjeći taj prljav vrat". Njegova objava na društvenoj platformi X je sadržavala članak u novinama Asahi o izjavama Takaichi. Potom je japansko veleposlanstvo u Pekingu uputilo prosvjed kineskom zamjeniku ministra vanjskih poslova Sunu Weidongu.

Glasnogovornik kineskog ministarstva obrane Jiang Bin rekao je da su riječi japanske premijerke izuzetno neodgovorne i opasne.

"Ako japanska strana ne izvuče lekcije iz povijesti i usudi se riskirati ili čak upotrijebiti silu kako bi se miješala u tajvansko pitanje, pretrpjet će poraz od čelično odlučne Narodnooslobodilačke vojske i platiti visoku cijenu", poručio je Jiang u priopćenju.

Peking tvrdi da polaže pravo na demokratski upravljan Tajvan i nije isključio upotrebu sile kako bi preuzeo kontrolu nad otokom. Tajvan odbacuje tvrdnje Pekinga i kaže da samo njegov narod može odlučivati ​​o budućnosti otoka.

U međuvremenu je japanska televizija NTV izvijestila u petak da je kinesko veleposlanstvo u Tokiju naložilo svojim zaposlenicima da izbjegavaju izlaske zbog rastućeg antikineskog raspoloženja.

Glasnogovornik japanske vlade Minoru Kihara ponovio je stav zemlje o Tajvanu na redovitoj konferenciji za medije, poručivši novinarima da se Tokio nada mirnom rješenju problema putem dijaloga.

