Kina se počastila novim veleposlanstvom u Londonu: Je li to zapravo špijunska baza?

Maja Čohan

02.12.2025 u 16:20

Planovi za kinesku ambasadu u Londonu
Planovi za kinesku ambasadu u Londonu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: TravelScape, David Chipperfield Architects
To je pitanje koje posljednjih godina izaziva zabrinutost britanske politike i sigurnosnih službi. Royal Mint Court, nekada ključno mjesto britanskog establišmenta, mogao bi postati najveće kinesko veleposlanstvo u Europi, ali i, kako tvrde kritičari, potencijalno središte opsežnih obavještajnih operacija

Planovi za veleposlanstvo predstavljeni su 2018. godine, kada je raspoloženje bilo znatno optimističnije. No odnosi Londona i Pekinga u međuvremenu su se dramatično pogoršali pa je projekt ubrzo postao najkontroverzniji u toj zemlji.

Zapadnjaci se iz Kine vraćaju prestravljeni: U tijeku je revolucija koja mijenja budućnost Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic/Tportal

Upozorenja stižu od lokalnih stanovnika, skupina za baštinu i bivših šefova obavještajnih službi, uz optužbe da bi kompleks mogao skrivati 'tamnicu' s podrumima, tunelima i sustavima za prisluškivanje, piše TheB1M.

Planovi za kinesku ambasadu u Londonu
Planovi za kinesku ambasadu u Londonu Izvor: Ostale fotografije / Autor: David Chipperfield Architects

Kina kupila kompleks Royal Mint Courta

Kineska diplomatska prisutnost u Londonu ima dugu povijest. Trenutno veleposlanstvo u Portland Placeu prvo je takvo koje je Kina ikad otvorila, još 1876. godine. No postojeći prostori odavno su premali pa je Peking kupio kompleks Royal Mint Courta, nekadašnje središte Kraljevske kovnice.

Za arhitektonsku transformaciju angažiran je David Chipperfield Architects te plan predviđa očuvanje povijesnih zgrada Johnson Smirke i Seaman’s Register, uz preuređenje modernijih objekata iz 1980-ih, kako bi postali prostori za stanovanje, vizne urede i kulturne programe. Kineski veleposlanik Liu Xiaoming tada je projekt nazvao 'zlatnim plodom kinesko-britanskog zlatnog doba'.

Planovi za kinesku ambasadu u Londonu
Planovi za kinesku ambasadu u Londonu Izvor: Ostale fotografije / Autor: David Chipperfield Architects

Sigurnosni rizik

No istodobno su se počele gomilati optužbe o sigurnosnim rizicima. Royal Mint Court nalazi se između Cityja i Canary Wharfa, dvaju financijskih središta. Bivši obavještajac Philip Ingram upozorio je da veleposlanstvo ima 'fizički pogled na mnoge zgrade u Londonu' i da se antenama mogu presretati bežični signali.

Još veću zabrinutost izazvao je opseg podzemnih prostorija jer ispod tog područja prolaze vrlo osjetljivi komunikacijski kabeli koji povezuju gradska financijska središta. Bivši šef MI6-a, sir Richard Dearlove, rekao je: 'Ako postoje kabeli ispod te lokacije... Kinezi se lako i nekažnjeno mogu povezati s njima i prisluškivati sve što ide niz te komunikacijske lance.'

Planovi za kinesku ambasadu u Londonu
Planovi za kinesku ambasadu u Londonu Izvor: Ostale fotografije / Autor: David Chipperfield Architects

Bijela kuća također smatra da projekt nosi rizik

Kineska ambasada te je optužbe odbacila kao 'izmišljotine', ističući da bi veleposlanstvo trebalo unaprijediti odnose dviju država. No lokalni odbor za planiranje 2022. godine jednoglasno je odbio projekt. Nakon promjene vlasti u UK-u, sličan zahtjev podnesen je ponovno, što je izazvalo novi val otpora – od aktivista do političara.

Prosvjedi su se prelili preko britanskih granica. Bijela kuća nedavno je upozorila da novo veleposlanstvo predstavlja 'nacionalni sigurnosni rizik' koji bi mogao ugroziti razmjenu obavještajnih podataka između Londona i Washingtona.

Konačna odluka o tome hoće li Kina dobiti dozvolu očekuje se u rujnu. No bez obzira na ishod, čitava epizoda otkriva koliko su se odnosi između Pekinga i Londona promijenili i koliko ih je geopolitika udaljila od vremena u kojem se govorilo o 'zlatnom dobu' suradnje.

