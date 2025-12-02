Kina se počastila novim veleposlanstvom u Londonu: Je li to zapravo špijunska baza?

To je pitanje koje posljednjih godina izaziva zabrinutost britanske politike i sigurnosnih službi. Royal Mint Court, nekada ključno mjesto britanskog establišmenta, mogao bi postati najveće kinesko veleposlanstvo u Europi, ali i, kako tvrde kritičari, potencijalno središte opsežnih obavještajnih operacija

Planovi za veleposlanstvo predstavljeni su 2018. godine, kada je raspoloženje bilo znatno optimističnije. No odnosi Londona i Pekinga u međuvremenu su se dramatično pogoršali pa je projekt ubrzo postao najkontroverzniji u toj zemlji.

Upozorenja stižu od lokalnih stanovnika, skupina za baštinu i bivših šefova obavještajnih službi, uz optužbe da bi kompleks mogao skrivati 'tamnicu' s podrumima, tunelima i sustavima za prisluškivanje, piše TheB1M.

Kina kupila kompleks Royal Mint Courta Kineska diplomatska prisutnost u Londonu ima dugu povijest. Trenutno veleposlanstvo u Portland Placeu prvo je takvo koje je Kina ikad otvorila, još 1876. godine. No postojeći prostori odavno su premali pa je Peking kupio kompleks Royal Mint Courta, nekadašnje središte Kraljevske kovnice. Za arhitektonsku transformaciju angažiran je David Chipperfield Architects te plan predviđa očuvanje povijesnih zgrada Johnson Smirke i Seaman’s Register, uz preuređenje modernijih objekata iz 1980-ih, kako bi postali prostori za stanovanje, vizne urede i kulturne programe. Kineski veleposlanik Liu Xiaoming tada je projekt nazvao 'zlatnim plodom kinesko-britanskog zlatnog doba'.

Sigurnosni rizik No istodobno su se počele gomilati optužbe o sigurnosnim rizicima. Royal Mint Court nalazi se između Cityja i Canary Wharfa, dvaju financijskih središta. Bivši obavještajac Philip Ingram upozorio je da veleposlanstvo ima 'fizički pogled na mnoge zgrade u Londonu' i da se antenama mogu presretati bežični signali. Još veću zabrinutost izazvao je opseg podzemnih prostorija jer ispod tog područja prolaze vrlo osjetljivi komunikacijski kabeli koji povezuju gradska financijska središta. Bivši šef MI6-a, sir Richard Dearlove, rekao je: 'Ako postoje kabeli ispod te lokacije... Kinezi se lako i nekažnjeno mogu povezati s njima i prisluškivati sve što ide niz te komunikacijske lance.'