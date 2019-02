Kim u velikom stilu putuje na sastanak s Trumpom: protutnjao u oklopnom vlaku, a vozi i svog Mercedesa

Putovanje sjevernokorejskoga vođe Kim Jong Una u Vijetnam na sastanak na vrhu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bilo je obavijeno velom tajne sve dok u subotu navečer zeleni vlak sa žutim horizontalnim prugama nije zamijećen za vrijeme prijelaza mosta na rijeci Yalu koji se nalazi na granici Kine i Sjeverne Koreje.

I Kimovi otac i djed, njegovi prethodnici na čelu Sjeverne Koreje nakon Drugoga svjetskog rata, voljeli su putovanja vlakom, no donedavno nitko nije znao kako će sjevernokorejski čelnik otputovati u Hanoi na drugi sastanak s Trumpom, sve dok vlak nije protutnjao preko mosta.

Još se ne zna hoće li Kim čitav put do Vijetnama prijeći željeznicom, jer su za to potrebna dva i pol dana, no moguće je da će u jednom trenutku putovanje nastaviti zrakoplovom. Bilo kako bilo, ako odluči nastaviti do odredišta vlakom, bit će to putovanje u velikom stilu.

Njegov vlak podsjeća na one kojima su se vozili njegov otac, Kim Jong Il i djed Kim Il Sung. Kompoziciju čini 21 vagon u kojima se nalaze konferencijske dvorane, blagovaonice i spavaonice - sve u bijelim i bež tonovima. Neke vagone krase ružičaste kožnate stolice, televizori s velikim zaslonima te prozori koje prekrivaju zavjese boje slonovače, pišu sjevernokorejski mediji.