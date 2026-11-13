spašavanje koalicije

Nizozemska vlada pred raspadom: Najavljen krizni sastanak

I.V./Hina

13.11.2026 u 22:39

Rob Jetten
Rob Jetten Izvor: EPA / Autor: Phil nijhuis
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Stanke nizozemske vlade nastavit će krizne pregovore tijekom vikenda u nastojanju da spriječe raspad svoje manjinske koalicije, rekao je u petak premijer Rob Jetten

Jetten je rekao da će uložiti posljednje napore da na okupu održi vladu koja je na rubu raspada zbog podijeljenih stavova o porezima na imovinu.

"Naš rad nije gotov", rekao je Jetten novinarima nakon sedam sati kriznih pregovora s čelnicima svojih koalicijskih partnera u petak.

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Manje od godinu dana nakon formiranja, Jettenova trostranačka koalicija podijeljena je oko dogovora kojim bi se osigurala potpora lijeve oporbe poreznom planu za 2027. godinu, u zamjenu za to da koalicija prihvati više poreze na imovinu.

Jetten je rekao da će koalicijski čelnici proći kroz "temeljite" rasprave ovaj vikend kako bi poboljšali svoju suradnju i postigli podršku za svoje prijedloge.

No koalicijska stranka VVD je zvučala manje optimistično, a njihova je čelnica okarakterizirala manjinsku vladu kao "propao eksperiment".

"Ne možemo nastaviti ovako", rekla je čelnica VVD-a Dilan Yesilgoz na odvojenoj konferenciji za medije.

"Nadam se da možemo pronaći izlaz, no ako do toga ne dođe, sve tri stranke će morati donijeti svoje zaključke."

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