Nizozemska vlada pred raspadom: Najavljen krizni sastanak

"Naš rad nije gotov", rekao je Jetten novinarima nakon sedam sati kriznih pregovora s čelnicima svojih koalicijskih partnera u petak.

Jetten je rekao da će uložiti posljednje napore da na okupu održi vladu koja je na rubu raspada zbog podijeljenih stavova o porezima na imovinu.

Manje od godinu dana nakon formiranja, Jettenova trostranačka koalicija podijeljena je oko dogovora kojim bi se osigurala potpora lijeve oporbe poreznom planu za 2027. godinu, u zamjenu za to da koalicija prihvati više poreze na imovinu.

Jetten je rekao da će koalicijski čelnici proći kroz "temeljite" rasprave ovaj vikend kako bi poboljšali svoju suradnju i postigli podršku za svoje prijedloge.

No koalicijska stranka VVD je zvučala manje optimistično, a njihova je čelnica okarakterizirala manjinsku vladu kao "propao eksperiment".

"Ne možemo nastaviti ovako", rekla je čelnica VVD-a Dilan Yesilgoz na odvojenoj konferenciji za medije.

"Nadam se da možemo pronaći izlaz, no ako do toga ne dođe, sve tri stranke će morati donijeti svoje zaključke."