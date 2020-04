Kim Jong Un možda je ključni praznik 15. travnja preskočio zbog koronavirusa, a ne zato što je bolestan, rekao je u utorak južnokorejski ministar za Sjevernu Koreju

Nijednom se još nije dogodilo da sjevernokorejski vođa Kim izostane s javne ceremonije na godišnjicu rođenja svog djeda i oca nacije, Kim II Sunga, no otad nije viđen ni u javnosti. To je dovelo do nagađanja o njegovom zdravlju proteklih dana.

Južnokorejski dužnosnici naglašavaju da nisu uočili neobična kretanja u Sjevernoj Koreji te upozoravaju protiv napisa o Kimovoj bolesti.