Kijev odlučno: Bilo kakvi referendumi uništili bi svaku mogućnost daljnjih pregovora

Bilo kakvi referendumi o pridruživanju ukrajinskih teritorija Rusiji uništili bi svaki preostali prozor za pregovore Kijeva i Moskve, rekao je u utorak glasnogovornik Ureda ukrajinskog predsjednika

"Rusi mogu činiti što god hoće. No to neće ništa promijeniti", rekao je Kuleba u New Yorku nakon sastanka s američkom veleposlanicom pri UN-u Lindom Thomas-Greenfield.

"Rusija je bila i ostaje agresor koji ilegalno okupira dijelove ukrajinske zemlje. Ukrajina ima svako pravo osloboditi svoje teritorije i nastavit će ih oslobađati bez obzira na to što Rusija govori".

U očito koordiniranom potezu, proruski dužnosnici najavili su referendume od 23. do 27. rujna u regijama Luhansk, Doneck, Herson i Zaporižja koje čine oko 15 posto ukrajinskog teritorija ili veličine kao Mađarska.