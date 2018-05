Kerum u Rogoznici nasipa plažu, tvrdi da je samo čisti od smeća

'Zar zaista nitko ne želi zaustaviti Željka Keruma?! On u Rogoznici radi što hoće, jedna uvala potpuno je ograđena, pitam se tko mu je dopustio da nasipa pomorsko dobro'.

Slaveći radno Praznik rada, Željko Kerum je osobno, rekli su očevici, bagerom nemilice nasipao sam vrh pitome rogozničke uvale Krušćice. Osim toga, građani su alarmirali općinskog komunalnog redara, a on nadležne inspektore, i zbog zatvaranja javnog puta koji vodi do mora.

Ovako nam se u pismu upućenom redakciji Slobodne Dalmacije požalila jedna žena iz Rogoznice, no nije jedina: ovih je dana, naime, na desetke takvih pritužbi došlo i na adresu Općine Rogoznica.

'TO JE STVAR ŽUPANIJE'

Izgradnja Kerumova turističkog centra, govore nam u Rogoznici, bila bi gotovo idilična da se bivši splitski gradonačelnik nije malo "zaigrao". Zbog nasipanja 12 metara mora i izgradnje gata s pontonima, Lučka kapetanija Šibenik je protiv njega još 2012. godine podnijela nekoliko prijava. 'Mi reagiramo na svako kršenje zakona. Međutim, Općina Rogoznica ne upravlja pomorskim dobrom. Za morski i obalni dio nadležna je Lučka kapetanija, ali put do mora bit će otvoren, kao što je to bio i do sada', rekla je Slobodnoj rogoznička načelnica Sandra Jakelić.

Željko Kerum pak tvrdi kako je samo očistio uvalu punu šporkice, koja je ostala 'od bivše vojske, lokalnog komunalca i od koćarica'. 'U plažu sam nasuo sto kamiona žala, uložio sam u nju već milijun kuna i ona je otvorena i za turiste, moje goste, ali i za mještane Rogoznice', rekao nam je splitski poduzetnik.