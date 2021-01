Kerum priznao da su javni natječaji unaprijed dogovoreni pa zaratio s Grmojom; SDP-ovac zatražio kokice i Coca Colu

Kako spriječiti političku korupciju? Kako će HDZ riješiti aferu Oroslavje? Hoće li SDP raspustiti vukovarski ogranak stranke? Što nas čeka do lokalnih izbora koji su za tri i pol mjeseca? O tome su u emisiji HRT-a Otvoreno raspravljali političari Siniša Hajdaš Dončić (SDP), Josip Borić (HDZ), Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku), Nikola Grmoja (Most) i Željko Kerum (HGS)

'Ne brine me samo raspodjela plijena, nego i to što velike političke stranke kontroliraju političke aktere koji izlaze na izbore kao nezavisni, a onda se pokažu kao igrači HDZ-a ili SDP-a. Imamo i predsjednika republike koji to opravdava i kaže da se zbog toga ne ide u zatvor. Ako smatra da to nije dobro trebao bi inicirati zakonske promjene. Jandroković kaže da se Tušek nije trebao naći s tim čovjekom i sada je to sporno, a ne sadržaj razgovora', problematizira Grmoja.

'Koalicijski partneri sve dogovaraju. To je standard. Drugačije ne ide, ne može se od toga uteć'. Bitno je da u toj trgovini nitko ne ide van okvira zakona', poručio je Kerum. Po njemu, javni natječaji su takvi da je 'unaprijed sve dogovoreno'. No istovremeno tvrdi da kad je on bio na vlasti u Splitu, nije maknuo niti jednog čovjeka koji je 'valjao' sa funkcije.

Josip Borić poznaje Tušeka kao dobrog čovjeka koji, kako kaže, dosad u životu nije griješio.

'Mislim da je svjestan da je sada pogriješio. HDZ nema nikakva gotova rješenja, dok se to ne raščisti do detalja, a još uvijek se otkriva nešto drugo. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Pokazali smo da nećemo dozvoliti da pojedinac bude iznad stranke. Imamo pravila ponašanja koja su davno usvojena. On će kao čovjek sigurno imati svoju političku budućnost, a u kojem smjeru će se ona kretati to ne znam', rekao je Borić.

Siniša Hajdaš Dončić komentirao je odluku vukovarskog SDP-a da kandidira Željka Sabu za gradonačelnika u Vukovaru.

'SDP nije mafijaška organizacija da treba štititi svoje ljude... Mi ćemo to riješiti tako što gospodin Sabo, nažalost, neće biti naš kandidat za gradonačelnika', rekao je Hajdaš Dončić.

Zlatko Hasanbegović govorio je o hrvatskoj moralnoj političkoj kaljuži i poručio je da u politici više ne postoji ideologija ni dublja svjetonazorska uvjerenja.

'Danas se nabacuju blatom na g. Tušeka njegove stranačke kolege. Uopće nije bitno što je on radio; pravosuđe i gledatelji to mogu prosuditi. On je radio ono što su svi u toj stranci radili. Ja to nisam radio, svi koji me znaju znaju da se ne bavim kokošarenjem. G. Plenković pogazio je biračku volju kada je odlučio da dođe do raskida većine u kojoj je bio i Grmoja, a jedino opravdano je bilo da se ide u nove izbore. On je napravio novu trgovačku većinu, sa Sauchom, Vrdoljakom i HNS-om. Iz perspektive HDZ-a u blato valjati Tušeka je prvorazredno licemjerje', podsjetio je Hasanbegović, dodajući da je HDZ razgovarao o podjeli plijena i sa Milanom Bandićem.