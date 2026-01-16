Keir Starmer ne planira razgovarati s Vladimirom Putinom

Također je naglasio da britanska vlada ima "redovit" kontakt s ruskom vladom, posebno putem svog veleposlanstva u Moskvi.

Glasnogovornik je dodao da ruski predsjednik "do sada nije pokazao nikakav znak" da želi okončati rat u Ukrajini.

"Premijer ne planira razgovarati s predsjednikom Putinom. N jegov cilj očito je podržati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira te postaviti zemlju u najsnažniji mogući položaj za nastavak borbe i korake prema mirovnim pregovorima", rekao je glasnogovornik novinarima.

Kremlj je ranije u petak ocijenio "pozitivnim" što su neke europske zemlje izrazile spremnost da obnove dijalog obustavljen nakon početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov istovremeno je kritizirao stav Ujedinjenog Kraljevstva, rekavši da "zasad ostaje na radikalnim pozicijama" i "ne želi doprinijeti uspostavi mira".

"Pozicija Londona je destruktivne prirode", izjavio je Peskov.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je početkom siječnja da je "došlo vrijeme kada bi i Europa trebala razgovarati s Rusijom", zalažući se za europskog "posebnog izaslanika" koji bi im omogućio da govore jednim glasom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je u prosincu 2025. da bi Europljanima bilo "korisno ponovno razgovarati s Vladimirom Putinom" u okviru "sveobuhvatnog dijaloga s Rusijom", dok je njemački kancelar Friedrich Merz potvrdio u srijedu da bi "pronalaženje dugoročne ravnoteže s Rusijom" omogućilo Europskoj uniji da "s većim povjerenjem gleda u budućnost".

Budući da je američki predsjednik Donald Trump obnovio kontakt s ruskim kolegom, zagovornici obnove dijaloga tvrde da Europa, ostajući po strani, riskira biti samo pregovarački adut u mogućem političkom rješenju rata u Ukrajini, a šire gledano i u obnovi američko-ruskih odnosa.