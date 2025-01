Kći Dominiquea Pelicota: 'On bi trebao umrijeti u zatvoru, opasan je'

"Trebao bi umrijeti u zatvoru, to je opasan čovjek", rekla je Caroline Darian u razgovoru koji će biti objavljen u ponedjeljak navečer na kanalu BBC Two, prvi put od završetka povijesnog suđenja u Mazanu u Avignonu 19. prosinca 2024.

Caroline Darian (46) je rekla da vjeruje da je i ona bila žrtva svojeg oca.

"Uvjerena sam da sam bila drogirana da bi me silovali... ali nemam dokaza. On je to uvijek nijekao, ali je svaki put iznosio različite verzije", rekla je.