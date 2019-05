Kći Kolinde Grabar-Kitarović od jeseni postaje studentica na prestižnom sveučilištu Harvard

Kći predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Katarina Kitarović, od jeseni bi se trebala preseliti u Sjedinjene Američke Države jer postaje studentica na prestižnom sveučilištu Harvard, doznaje tportal

Katarina Kitarović primljena je, doznajemo, na čak četiri Ivy League sveučilišta, a među njima su Stanford i Columbia University , no odlučila se ipak za studiranje na Harvardu .

Kći hrvatske predsjednice i inače je izvrsna učenica, no osim ocjena, pri upisu na Harvard pomoglo joj je to što je imala preporuke jer je živjela i u Washingtonu i Bruxellesu. Uz to, Kitarović je bila među jedan posto najboljih u rješavanju SAT testa, koji služi kao svojevrsni prijemni ispit za studije u SAD-u.

Iako još nije maturirala u Hrvatskoj, formalno je primljena na Harvard, no njen rezultat na državnoj maturi u Hrvatskoj ne bi smio odudarati od dosadašnjeg prosjeka ocjena.

Katarina Kitarović, doznajemo, na Harvardu će studirati uz pomoć stipendije. Iako je vrhunska sportašica i bavi se umjetničkim klizanjem, Kitarović neće studirati uz sportsku stipendiju, već akademsku. Sama stipendija, doznajemo, iznosi kao dvostruka godišnja plaća predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Kako doznajemo, Katarina Kitarović u SAD ne želi voditi osiguranje. 'Ona želi izgraditi život neovisan o roditeljima. Želi izgraditi svoje ime kao Katarina Kitarović, a ne da se o njoj govori kao o predsjedničinoj kćeri', kažu oni koji je poznaju.