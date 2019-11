Katalonski parlament usvojio rezoluciju o samoodređenju

Katalonski regionalni parlament izglasao je u utorak rezoluciju kojom je katalonskoj vladi dao odobrenje za nastavak procesa odcjepljenja Katalonije od Španjolske, premda je Ustavni sud ranije upozorio da bi usvajanje rezolucije suprotne španjolskom ustavu moglo imati “kaznene posljedice”

Rezolucija nije obvezujući dokument, no ona je simbolično uporište katalonskoj vladi koja tvrdi da ima mandat naroda, odnosno birača za nastavak puta prema nezavisnosti. Predsjednik katalonske vlade Quim Torra rekao je u listopadu kako namjerava organizirati novi referendum o nezavisnosti do kraja svog mandata koji istječe u prosincu 2021. godine, no nije precizirao kada i kako.

Bivši potpredsjednik katalonske vlade Oriol Junqueras, osuđen na 13 godina zatvora zbog organiziranja referenduma 2017. kojeg je bio zabranio Ustavni sud, rekao je u listopadu iz zatvora kako bi novi referendum trebalo održati kada zagovornici nezavisnosti skupe dovoljnu potporu u društvu za to.