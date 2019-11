Čelnik stranke centra Građani odstupio nakon debakla na izborima

Predsjednik stranke centra Građani (Ciudadanos) Albert Rivera podnio je u ponedjeljak ostavku na tu funkciju nakon što je večer prije doživio težak poraz na parlamentarnim izborima u Španjolskoj

Stranka Građani izašla je na izbore pod parolom 'Španjolska u pokretu', poručivši kako je potrebno Španjolsku izvući iz političke blokade u kojoj se nalazi, čime je dala do znanja da je spremna pregovarati i s desnicom i ljevicom kako bi se mogla formirati vlada.

Španjolci su morali ponovo izaći na izbore jer je prije sedam mjesci Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) premijera Pedra Sáncheza na izborima osvojila najviše glasova, no nedovoljno za samostalno formiranje vlade. Potom nije uspjela dogovoriti koalicijsku vladu niti je dobila podršku za sastavljanje manjinske vlade.

Izbori u nedjelju pokazali su da u Španjolskoj trenutačno nema mjesta političkom centru, što je bio slučaj i prethodnih desetljeća. Birači su se pomaknuli prema ljevici i desnici.

'Ne sviđa mi se što je stranka Građani spremna koalirati i s jednima i drugima. Potrebno se jasno pozicionirati', rekao je 19-godišnji student Javier Berutich izlazeći u nedjelju s birališta u Madridu. U travnju je glasao za Građane. no sada je zaokružio konzervativnu Narodnu stranku.

Centristi izgubili potporu, najveći udarac od osnutka

Narodna stranka i desni Vox drastično su povećali broj zastupničkih mjesta, djelomično zahvaljujući napetostima u Kataloniji. Birači su, pak, blago kaznili vladajući lijevi centar PSOE i srodni lijevi Unidas Podemos, koji su se ljetos posvađali oko ministarskih mjesta u budućnoj vladi, što je dovelo do novih izbora.

'Ne možemo dijeliti Španjolce na crvene i plave. Potrebno je pružati si ruke', istaknuo je Rivera, koji je prije ulaska u politiku radio kao odvjetnik jedne financijske institucije u Barceloni.

Godine 2006. osnovao je civilnu platformu 'Građani' u Kataloniji, kao protutežu zagovornicima nezavisnosti pokrajine sa 7,5 milijuna stanovnika, ali i kao protutežu tradicionalnim strankama PSOE-u i Narodnoj stranci, koje se 40 godina izmjenjuju na vlasti u Španjolskoj.

Građani, s mladim čelnicima, pridobili su brojne simpatizere te izašli iz Katalonije na nacionalnu razinu. Godine 2014. godine ušli su u Europski parlament, a zatim i prvi put u španjolski parlament 2015.

'Izabrali su me za predsjednika formacije kojoj nitko nije davao šansu, koja nije imala budućnost. No nekoliko luđaka je vjerovalo u to. Došli smo do trećeg mjesta i osigurali da Španjolska ima centar, liberalnu opciju', istaknuo je Rivera u ponedjeljak referirajući se poziciju svoje stranke do ovih izbora.

Građani su u prosincu 2017. pobijedili na regionalnim izborima u Kataloniji, no nisu dobili natpolovičnu većinu. Nakon toga su se udružile tri stranke za nezavisnost skupivši 72 od 135 mjesta u parlamentu u Barceloni te formirale vladu.

Građani su posljednjih tjedana bili najžešća oporba katalonskom predsjedniku vlade Quimu Torri, koji je najavio novi referendum o nezavisnosti i koji ne priznaje osuđujuće presude dužnosnicima osuđenima zbog organiziranja zabranjenog referenduma iz listopada 2017.

U travnju su Građani postali treća najbrojnija stranka u španjolskom parlamentu.

No nakon nedjeljnog debakla, najtežeg udarca od kada su osnovani, njihova budućnost je neizvjesna.

'Ostavljam se politike. Bio sam u politici kako bih služio Španjolskoj. Moj život će sada biti daleko od politike, kao što je bio i prije. Ne znam je li ovo zbogom, doviđenja ili do skora”, rekao je Rivera oprostivši se povikom 'živjela sloboda'.

Nije rekao tko će ga zamijeniti na funkciji, no najizglednija kandidatkinja je 38-godišnja Inés Arrimadas, koja je uz Riveru najprepoznatljivije lice stranke. Poznata po oštrom nastupu proteklih dana je zagovarala u Kataloniji cjelovitost Španjolske, a u televizijskoj debati branila poziciju stranke uoči nedjeljnih izbora.

Nakon izbora će Španjolska ponovo teško sastaviti vladu jer je blok lijevih stranaka dobio 158 mjesta, a blok desnih 152 zastupnika u parlamentu s 350 mjesta. Za formiranje vlade je potrebno 176 zastupnika.

Godine 2015. su na političku scenu stupile tri nove stranke – lijevi Unidas Podemos, Građani i desni Vox, čija je popularnost rasla na nezadovoljstvu građana dvjema tradicionalnim strankama, korupciji i visokoj nezaposlenosti. Od tada dvije najveće stranke, PSOE i Narodna stranka, ne mogu dobiti apsolutnu većinu.