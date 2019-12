Kartelo: Nisam povrijedio ugled da me se smijeni s mjesta potpredsjednika Skupštine

Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Krešimir Kartelo (Neovisni za Hrvatsku), na čije mjesto oporba predlaže da se imenuje Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!), u ponedjeljak je rekao da se potpredsjednika može razriješiti ako je povrijedio ugled i čast, ali on to nije učinio, 'a ostalo je demokracija'

Na pitanje novinara kako komentira to što je taj Odbor danas poručio da je sve legalno, Kartelo je odgovorio da 'ako oni tako kažu, sve je u redu'.

'U Poslovniku je objašnjen čitav postupak razrješenja potpredsjednika i imenovanje novog potpredsjednika. Ja sam samo molio da se to utvrdi na Odboru za Statut', rekao je Kartelo.

Kartelo je dodao da je podnio zahtjev skupštinskom Odboru za Statut, Poslovnik i propise jer je to bila 'elementarna poslovnička higijena'.

'Postoji članak Statuta, odnosno Poslovnika Gradske skupštine koji govori o tome kako se može razriješiti potpredsjednika - to je povredom ugleda i časti, to je detaljnim obrazloženjem o povredi ugleda i časti. Mislim da nisam povrijedio ugled i čast i na kraju krajeva dao sam prisegu da to neću napraviti. A ostalo, Bože dragi, demokracija', rekao je Kartelo.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a Kazimir Ilijaš koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za Statut rekao je da su zaprimili mišljenje od potpredsjednika Gradske skupštine Krešimira Kartela vezano uz razrješenje za to mjesto.

Odbor za Statut se o tome očitovao i sukladno Poslovniku i Statutu Grada Zagreba je vezano uz samu proceduru donio danas mišljenje da oporba koja je donijela prijedlog koji je potpisan sa 20 zastupnika koji su dali podršku, može podnijeti zahtjev za imenovanje potpredsjednika Gradske skupštine.

Ilijaš kaže kako je njihovo mišljenje da bi bilo puno korektnije da se ta točka ne uvrsti po hitnom postupku na dnevni red Gradske skupštine nego da ide po redovnoj proceduri na skupštinsku sjednicu.

'Naše je mišljenje da bi ta točka trebala proći redovnu proceduru i proći nadležni skupštinski Odbor za izbor i imenovanje', istaknuo je Ilijaš.