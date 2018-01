Karamarko s indignacijom odbacio presudu Visokog upravnog suda

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko komentirao je u subotu odluku Visokog upravnog suda koji je odbacio njegovu žalbu na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesu. Sud je tako potvrdio da je bivši šef HDZ-a bio u mogućem sukobu interesa kada je predlagao da se Hrvatska povuče iz arbitražnog spora s MOL-om

'Dragi prijatelji, kažu da nije dobro i da ne treba komentirati presude raznih sudova i sudišta. Ovaj stav i fraza su u funkciji promoviranja neovisnosti sudstva, ali i zaštite digniteta pravosudnog sustava, a time i same države. Dakle, kada je sve dekadentno i u padu, od gospodarstva i politike do odnosa i stanja u zemlji, kada malodušje i sumnja u budućnost zahvate sve pore društva i kada sve postane “močvara”, preostaje još samo pravosuđe .

Naravno da s indignacijom odbacujem tu presudu , čija je ridikulozna formulacija nastala u tzv. “Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa”. Ovakvu presudu suda zapravo sam i očekivao, iako je tinjala nada da bi ishod mogao biti drugačiji. No naše upravno sudovanje ostalo je dosljedno i, lupivši petama, obavilo zadaću.

Na “nekakvom” sastanku kazao sam kako bi možda bilo pametno razmisliti o tome da u pregovorima s mađarskom stranom odustanemo od arbitražnih tužbi, jer nisam uvjeren da te postupke možemo dobiti, a ako ih izgubimo, tvrdio sam da će Hrvatskoj biti nanesena velika materijalna šteta, koja se mjeri u milijardama kuna. Eto to sam rekao, a kako je danas poznato svima, upravo to se i dogodilo.

Nakon toga počinje svima poznati scenarij... “Dobro brifirani” kažu kako je moje stajalište odražavalo želju da spasim Mađare od neizbježnog poraza, da štitim njihove interese i nanesem štetu RH. Tada smišljaju i stari vic pod nazivom Konzultantica. No Hrvatska je prvu arbitražu, u međuvremenu, izgubila.

Šteta je već realna i morat će je sanirati svi porezni obveznici RH. Više je nego jasno da sam htio zaštititi interese Republike Hrvatske i državnog proračuna. I tko god, formalno ili neformalno, raspravljao o floskuli mog potencijalnog sukoba interesa, morao je uzeti u obzir činjenicu da smo prvi arbitražni postupak izgubili, a ja sam svojim stajalištem imao dužnost upozoriti na moguće realne štete koje su u konačnici i nastale.

Čudi me da do Visokog upravnog suda nije stigla vijest o gubitku prvog arbitražnog postupka i da suci pouzdanih peta nisu to ukalkulirali u svoj misaoni proces kad su utvrđivali moj “mogući sukob interesa”.

Je li sve močvara? Želim vjerovati da nije. I zato idem dalje!'.