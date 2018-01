'Karamarko je umjetan desničar, politika mu je doživjela fijasko, ovo je probni balon...'

Domaću političku scenu uzburkala je najava mogućeg političkog povratka bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. O šansama za uspjeh takve operacije razgovarali smo s političkim analitičarom Perom Maldinijem

'Najava mogućeg povratka Tomislava Karamarka na političku scenu zasad je tek probni balon, bez ikakvog sadržaja', kaže Pero Maldini te smatra da su šanse bivšeg predsjednika HDZ-a za veliki povratak na političku scenu – vrlo male.

U hrvatskoj politici dosad još nismo svjedočili, kaže Maldini, velikom povratku nekog političara.

'Drugo, Karamarkova politika, to je evidentno, doživjela je fijasko. I unutar samog HDZ-a i na nacionalnoj razini. Dakle njega ništa ne legitimira da bi na bilo koji način mogao ozbiljnije zaprijetiti Andreju Plenkoviću, koji je izvukao HDZ iz mrtvih nakon što ga je Karamarko upokojio. Konačno, one snage koje su nekada bile uz Karamarka, makar se danas ne slažu s Plenkovićem i rado bi na čelu HDZ-a vidjele nekog drugog, sasvim sigurno neće djelovati protiv aktualnog predsjednika stranke jer bi to bilo ravno njihovu samoubojstvu', smatra Maldini.