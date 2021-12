Kapetan je kopilotu naredio da pojača snagu motora, a tri sekunde kasnije dogodila se najveća zrakoplovna nesreća u povijesti bivše države: Donosimo tijek katastrofe iz minute u minutu

'Power!' - bila je to zadnja riječ koju je kopilotu Francu Terglavu 1. prosinca 1981. godine uputio Ivan Kunović, kapetan putničkog zrakoplova bivšeg jugoslavenskog avioprijevoznika Inex-Adrije sa sjedištem u Sloveniji. Tri sekunde kasnije, u 7 sati, 53 minute i 20 sekundi, lijevo krilo aviona udarilo je u vrh planine San Pietro na Korzici, nakon čega se avion survao u klanac, odnijevši sa sobom živote svih 173 putnika i sedam članova posade. Tportal na 40. obljetnicu pada McDonnell Douglasovog aviona MD-81 na promotivnom letu Ljubljana-Ajaccio donosi detaljan prikaz nesreće koja se smatra najvećom u povijesti bivše države

Kobni let JP 1308 iz Ljubljane za glavni grad Korzike Ajaccio i natrag istog dana unajmila je slovenska turistička agencija Kompas, navodeći da će za njega koristiti zrakoplov McDonnell Douglas DC-9 s kapacitetom od 115 do 135 mjesta. Opća uprava za civilno zrakoplovstvo 16. studenoga odobrila je let, no avioprijevoznik Inex-Adria je zbog pomame za promotivnim letom odlučio da će putnici letjeti tek nabavljenim MD-81. U avion su se nakon nekoliko mijenjanja konačnog popisa putnika ukrcala 173 putnika, uglavnom Slovenci, koji su planirali na jedan dan skoknuti do Korzike, obaviti šoping i istu večer vratiti se u Ljubljanu.