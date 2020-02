Kaotična srijeda u brojkama: Srušena stabla, električni i telefonski stupovi, otpale fasade - građani hitne službe zvali stotine puta

U srijedu diljem Hrvatske jak i olujni vjetar izazvao je ogromne štete. Hitne službe intervenirale su više stotina puta, a najviše poziva bilo je na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije gdje je županijski centar zaprimio oko 600 dojava o srušenim stablima na prometnice, oštećivanju krovova i fasada te električnih i telekomunikacijskih vodova

Na području grada Zagreba i Zagrebačke županije došlo je do oštećenja krovova i fasada stambenih zgrada (padanje krhotina fasada i ostalih predmeta sa zgrada). Oko 13 sati zaprimljeno je više dojava građana o padu limenog krova s objekta u Maksimirskoj ulici u Zagrebu, prilikom čega je oštećeno desetak osobnih vozila koja su bila parkirana u blizini. Sve žurne službe su na terenu i otklanjaju posljedice neveremena, kako navodi MUP .

U 13:27 sati primljena je dojava da je na ulazu u Makarsku jak vjetar prevrnuo osobno vozilo. U 14:02 sati primljena je dojava da je na D8 u Baškoj Vodi jak vjetar srušio bor na cestu prilikom čega je oštećen kombi stranih registarskih oznaka. Autocesta A1 je u večernjim satima bila zatvorena u oba smjera od čvora Biško do čvora Dugopolje, nakon što je vjetar prevrnuo dva kamiona, nije bilo ozlijeđenih osoba. O svim dojavama obaviještene su nadležne službe. Nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama.

U Metkoviću je most bio zatvoren do 19:55 sati zbog stabla koje je u 17:30 palo na most. Također je srušeno i više telefonskih i stupova električne mreže te kućica za prodaju voća i povrća. Županijski centar Koprivnica primio je pedesetak dojava u vezi rušenja granja i stabala, limenih krovova te pet dojava u vezi kvarova na električnim i telekomunikacijskim vodovima.

O svim dojavama obaviještene su nadležne službe. Izdano je upozorenje putem lokalnih radio postaja o mogućem ozljeđivanju od otkinutih dijelova krovišta za područje Županije i grada Koprivnice. Nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama.