zabio se u ljude

Žena ubijena, policija objavila fotografiju napadača u Berlinu: 'Može biti naoružan i opasan'

I.J.

26.07.2026 u 07:39

Napad u Berlinu
Napad u Berlinu Izvor: Profimedia / Autor: Zhang Haofu / Xinhua News / Profimedia/Policija
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Jedna žena je ubijena, a 16 ih je ozlijeđeno u subotu nakon što se automobil zaletio u sudionike Povorke ponosa u berlinskom parku Tiergarten. Među ozlijeđenima je troje u kritičnom stanju.

Njemačka policija u međuvremenu je identificirala osumnjičenog te pokrenula intenzivnu potragu. Riječ je o 21-godišnjem Abdulu B., za kojeg navode da je poznat policiji kao pripadnik berlinske islamističke scene. Policija je objavila i njegovu fotografiju te upozorila građane da bi mogao biti naoružan i opasan.

Napadač iz Berlina
Napadač iz Berlina Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

Prema opisu, Abdul B. je vitke građe, visok oko 190 centimetara, ima crnu kosu, a u trenutku napada bio je odjeven u crnu majicu s kapuljačom i bijele hlače.

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Prema dosad poznatim informacijama, bijeli automobil prvo je naletio na više ljudi, a zatim se zabio u stablo. Vozač je nakon toga pobjegao s mjesta događaja i za njim se i dalje traga.

Berlin
Berlin Izvor: Profimedia / Autor: Volodymyr Sindieiev / AFP / Profimedia

Policija istražuje i navode svjedoka prema kojima je nakon naleta vozila možda uslijedio i napad hladnim oružjem, budući da su pojedine žrtve navodno imale ubodne rane.

Zbog tragedije otkazana je završnica berlinske Povorke ponosa i svi planirani koncerti, a organizatori su sudionike pozvali da napuste područje i vrate se svojim domovima.

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