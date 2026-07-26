Žena ubijena, policija objavila fotografiju napadača u Berlinu: 'Može biti naoružan i opasan'

Njemačka policija u međuvremenu je identificirala osumnjičenog te pokrenula intenzivnu potragu. Riječ je o 21-godišnjem Abdulu B., za kojeg navode da je poznat policiji kao pripadnik berlinske islamističke scene. Policija je objavila i njegovu fotografiju te upozorila građane da bi mogao biti naoružan i opasan.

Prema opisu, Abdul B. je vitke građe, visok oko 190 centimetara, ima crnu kosu, a u trenutku napada bio je odjeven u crnu majicu s kapuljačom i bijele hlače.

Prema dosad poznatim informacijama, bijeli automobil prvo je naletio na više ljudi, a zatim se zabio u stablo. Vozač je nakon toga pobjegao s mjesta događaja i za njim se i dalje traga.

Policija istražuje i navode svjedoka prema kojima je nakon naleta vozila možda uslijedio i napad hladnim oružjem, budući da su pojedine žrtve navodno imale ubodne rane.

Zbog tragedije otkazana je završnica berlinske Povorke ponosa i svi planirani koncerti, a organizatori su sudionike pozvali da napuste područje i vrate se svojim domovima.