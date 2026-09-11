Kanada uz pomoć Ukrajine želi proizvoditi milijune dronova

'Danas su Kanada i Ukrajina sklopile novo partnerstvo koje će Kanadskim oružanim snagama osigurati vodeće svjetske sposobnosti u području dronova, otvoriti radna mjesta diljem Kanade te podržati Ukrajinu u njezinoj borbi za postizanje pravednog i trajnog mira', rekao je Carney na konferenciji za medije u Calgaryju.

NE ŽALI NI ZA ČIM

Suradnja dviju zemalja proširit će se na svim područjima proizvodnje dronova, 'od kritičnih metala i minerala do inženjerstva', priopćila je kanadska vlada.

Kanada u sljedeće dvije godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za 'milijune dronova'. Carney je rekao da Kanada trenutačno raspolaže s ukupno oko dvije tisuće bespilotnih letjelica. Kanadski premijer najavio je daljnju potporu Ukrajini, uključujući projektile za protuzračnu obranu.

Zelenskij je otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sustave Patriot i borbene zrakoplove F-16 te potporu proizvodnji dronova, kao i da 'današnji dogovori ukupno vrijede više od dvije milijardi dolara', piše dpa.