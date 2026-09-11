ŠIRE SURADNJU

Kanada uz pomoć Ukrajine želi proizvoditi milijune dronova

L. Š. / Hina

11.09.2026 u 07:47

Mark Carney i Volodimir Zelenski
Mark Carney i Volodimir Zelenski Izvor: Profimedia / Autor: Jeff McIntosh / PA Images / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Kanada i Ukrajina značajno šire suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, objavio je u četvrtak kanadski premijer Mark Carney tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog

'Danas su Kanada i Ukrajina sklopile novo partnerstvo koje će Kanadskim oružanim snagama osigurati vodeće svjetske sposobnosti u području dronova, otvoriti radna mjesta diljem Kanade te podržati Ukrajinu u njezinoj borbi za postizanje pravednog i trajnog mira', rekao je Carney na konferenciji za medije u Calgaryju.

vezane vijesti

Suradnja dviju zemalja proširit će se na svim područjima proizvodnje dronova, 'od kritičnih metala i minerala do inženjerstva', priopćila je kanadska vlada.

Kanada u sljedeće dvije godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za 'milijune dronova'. Carney je rekao da Kanada trenutačno raspolaže s ukupno oko dvije tisuće bespilotnih letjelica. Kanadski premijer najavio je daljnju potporu Ukrajini, uključujući projektile za protuzračnu obranu.

Zelenskij je otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sustave Patriot i borbene zrakoplove F-16 te potporu proizvodnji dronova, kao i da 'današnji dogovori ukupno vrijede više od dvije milijardi dolara', piše dpa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
lake mete

lake mete

Što se sve događa u trgovinama: 'Časne sestre, doktori, nema koga nismo zaustavili'
SJEVER ZEMLJE

SJEVER ZEMLJE

VIDEO Dvoje poginulih u snažnom nevremenu u Italiji, upozorenja i dalje na snazi
objasnio ravnatelj DHMZ

objasnio ravnatelj DHMZ

Nakon ekstremnog ljeta stiže velika novost: Ovako će ubuduće funkcionirati meteoalarm

najpopularnije

Još vijesti