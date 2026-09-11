Krvava noć u Ukrajini: Rusi u valu napada udarili na Pavlograd, Kijev i Dnjipro

Regionalni guverner Oleksandr Ganža je na Telegramu napisao da je pogođeno pet četvrti u Pavlogradu, logističkom i prometnom sjecištu smještenom šezdesetak kilometara istočno od Dnjipra koje je prije rata imalo oko 120 tisuća stanovnika.

U napadima je ozlijeđeno 76 osoba, uključujući nekoliko djece, rekao je Ganža.

Rusija je napala i benzinsku postaju u Kijevu te tvornicu suncokretovog ulja tvrtke Bunge u Dnjipru, prenosi Reuters.