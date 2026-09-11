PUNO ŽRTAVA

Krvava noć u Ukrajini: Rusi u valu napada udarili na Pavlograd, Kijev i Dnjipro

M.Č./Hina

11.09.2026 u 07:07

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Edward Matthews / Alamy
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Najmanje sedam osoba poginulo je u ruskim napadima na jugoistočni ukrajinski grad Pavlograd, a Rusija je u noći na petak gađala i Kijev i Dnjipro

Regionalni guverner Oleksandr Ganža je na Telegramu napisao da je pogođeno pet četvrti u Pavlogradu, logističkom i prometnom sjecištu smještenom šezdesetak kilometara istočno od Dnjipra koje je prije rata imalo oko 120 tisuća stanovnika.

U napadima je ozlijeđeno 76 osoba, uključujući nekoliko djece, rekao je Ganža.

Rusija je napala i benzinsku postaju u Kijevu te tvornicu suncokretovog ulja tvrtke Bunge u Dnjipru, prenosi Reuters.

vezane vijesti

Gradonačelnik ukrajinske prijestolnice objavio je da su u napadu ozlijeđene četiri osobe, dok je u napadu na poljoprivrednu kompaniju u američkom vlasništvu poginulo dvoje ljudi. Napadi su se odvili i u drugim dijelovima Ukrajine.

Ruska strana objavila je pak da su u napadima ukrajinskih dronova na pograničnu regiju Belgorod poginule dvije osobe. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
lake mete

lake mete

Što se sve događa u trgovinama: 'Časne sestre, doktori, nema koga nismo zaustavili'
SJEVER ZEMLJE

SJEVER ZEMLJE

VIDEO Dvoje poginulih u snažnom nevremenu u Italiji, upozorenja i dalje na snazi
objasnio ravnatelj DHMZ

objasnio ravnatelj DHMZ

Nakon ekstremnog ljeta stiže velika novost: Ovako će ubuduće funkcionirati meteoalarm

najpopularnije

Još vijesti