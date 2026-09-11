TRAGEDIJA

Nekoliko poginulih u nesreći nizozemskog autobusa u Švicarskoj

L. Š. / Hina

11.09.2026 u 07:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: LAURENT MERLET/EPA
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Više je osoba poginulo u prometnoj nesreći nizozemskog autobusa na istoku Švicarske, priopćila je policija kasno u četvrtak, dodajući da ima i ozlijeđenih

Autobus je u kantonu Graubuenden udario u zaštitnu ogradu i sletio s ceste prije no što se prevrnuo na bok, rekao je glasnogovornik policije za radioteleviziju SRF.

On nije još naveo točan broj poginulih i ozlijeđenih, no rekao je da se pretpostavlja kako je u autobusu bilo 48 osoba, prenosi France Presse.

Putnici u autobusu u ponedjeljak su krenuli na kružno turističko putovanje prema Austriji, prenosi dpa.

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