Nekoliko poginulih u nesreći nizozemskog autobusa u Švicarskoj

Autobus je u kantonu Graubuenden udario u zaštitnu ogradu i sletio s ceste prije no što se prevrnuo na bok, rekao je glasnogovornik policije za radioteleviziju SRF.

On nije još naveo točan broj poginulih i ozlijeđenih, no rekao je da se pretpostavlja kako je u autobusu bilo 48 osoba, prenosi France Presse.

Putnici u autobusu u ponedjeljak su krenuli na kružno turističko putovanje prema Austriji, prenosi dpa.