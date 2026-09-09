Meteorolog otkrio što nas čeka u drugoj polovici rujna: 'Postoje čvrste naznake...'

'U sjevernoj Italiji je večeras i sutra moguć tornado. Inače se tornada mogu javiti u Hrvatskoj , već ih je bilo u našoj povijesti nekoliko puta. Najpoznatiji je onaj kod Gorske krajem 19. stoljeća. Međutim, sada nemamo sve te potrebne uvjete za razvoj tornada', objasnio je meteorolog.

O vremenskim prilikama i onome što nas očekuje u nastavku tjedna u Dnevniku Nove TV govorio je meteorolog Nikola Vikić-Topić. Osvrnuo se i na mogućnost pojave tornada , ali i na pitanje vraćaju li se nakon ovog pogoršanja ponovno velike vrućine.

Međutim, dodao je da bi zbog klimatskih promjena uvjeti za pojavu tornada u budućnosti na našem području mogli postati češći.

'Važno je i razlikovati tornado te pijavicu. Pijavice su, znamo, kod nas znatno češće, one se uglavnom javljaju nad morem, iako mogu nastati i nad kopnom, i one su nešto manje, slabije i kraćeg trajanja od tornada. I tih pijavica može biti i večeras, i sutra, i prekosutra na Jadranu', rekao je.

Prvi val pogoršanja već je prošao tijekom poslijepodneva, no stiže i novi grmljavinski sustav iz Italije. 'Nestabilno vrijeme nastavit će se i sljedećih dana, a najizraženije će biti na Jadranu.

Olakšanje od vrućina

Velike vrućine, prema svemu sudeći, više se neće vratiti.

'Kraj je ljeta u onom smislu velikih vrućina i temperatura recimo iznad 33. Vjerojatno takvu temperaturu više nećemo imati nakon ovog pogoršanja. Međutim, postoje dosta čvrste naznake da će druga polovica rujna biti toplija od prosjeka', kazao je.

Već se sljedeći tjedan na kopnu naziru temperature iznad 24 stupnja, a na obali i iznad 26, pa čak i blizu 30.