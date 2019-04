Kampovi, radionice, predstave, izleti: Svašta se nudi klincima za proljetne praznike

Proljetni praznici za učenike osnovnih i srednjih škola započeli su u četvrtak i potrajat će do kraja idućeg tjedna. Ukoliko ne putuju i ne znaju što će sa sobom, nije zgoreg ponuditi im sudjelovanje u organiziranim aktivnostima kako bi se zabavili i možda ponešto naučili. U nastavku donosimo nekoliko takvih mogućnosti koja se nude djeci na zagrebačkom području

Strossmayerov Trg postaje dom Welcome Spring Festivala , nastalog spajanjem ljubavi prema prirodi, hrani, piću i zabavi. Velike i male očekuju predstave, radionice, predavanja, koncerti i puno zabave na otvorenom. Istovremeno, Gradsko kazalište Žar ptica i ove godine organizira Naj, naj, naj festival na kojemu će najmlađi moći besplatno pogledati 11 predstava.

Program je financiran od strane Gradskog ureda za kulturu, radionice su besplatne, no preporučuju se predbilježbe na nika.ajdukovic@cmr.hr kako bi zainteresiranim školarcima osigurali mjesto.

Centar mladih Ribnjak ove godine uz već tradicionalne ljetne i zimske školske praznike donosi i program za proljetne praznike. Od 23. do 26. travnja osigurali su zanimljive radionice od 10 do 12 sati u Parku mladih Ribnjak za sve zainteresirane školarce, koji će učiti izradu cvjetnih šešira, mobila, mozaika od perlica te nakita i hula hopa.

Centar za kulturu Novi Zagreb organizira Praznionicu, sastavljenu od besplatnih igraonica i radionica za djecu i mlade. Oni mogu birati glazbenu etno radionicu narodnih pjesama Hrvatske, nogometne turnire, učenje tolerancije i timskog igranja kao i discipliniranosti, igraonicu društvenih igara s misaonim i edukativnim karakterom, te rekreativni program – ping pong, badminton, hula hop, vijača.

Hrvatski školski muzej poziva učenike u dobi od 10 do 14 godina da matineju u Noći knjige i dio proljetnih praznika provedu na računalnoj radionici stripa 'Prvi robot u Školskom'. Radionica se održava od 23. do 25. travnja u terminu 14-16 sati, a prijave su otvorene do 20. travnja na e-mail: idumbovic@hsmuzej.hr.