Kalifornija uzvraća Teksasu, Demokrati dobivaju dodatna mjesta u Kongresu

Demokrati u Kaliforniji su kroz svoj Senat i Zakonodavnu skupštinu progurali tri prijedloga zakona uoči krajnjeg roka u petak da se na vrijeme provedu promjene za posebne izbore zakazane za 4. studenoga.

Važna je to pobjeda za guvernera Gavina Newsoma, mogućeg konkurenta za Bijelu kuću na izborima 2028. Njegov politički kapital je porastao nakon, kako se izrazio, pokušaja otimačine moći u Teksasu, saveznoj državi u kojoj vlast drže republikanci.

'Vrijeme je gasiti požar vatrom', napisao je Newsom na X-u nakon ishoda glasanja u skupštini aludirajući na potez republikanaca u Teksasu početkom kolovoza kada su predstavili plan prema kojem bi nastalo pet novih okruga sklonih republikancima.

Trenutačno republikanci drže 25 od 38 teksaških mjesta u Kongresu, a tim mapiranjem mogli bi osvojiti do 30, i to sve u izbornim jedinicama u kojima je Trump prošle godine pobijedio s najmanje 10 postotnih bodova razlike.